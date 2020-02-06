中影118億資產被黨產會凍結 停止執行獲准確定

黨產會認定中影公司是國民黨附隨組織，凍結名下118億元資產；中影提告並另聲請停止執行。台北高等行政法院認為，黨產會的處分已造成中影在營運上面臨「市場信任危機」，持續凍結資產將造成難於回復的急迫性損害，裁准停止執行，案經抗告，最高行政法院認為原裁定認事用法無違法之處，今駁回確定。

2018年10月9日，中影被黨產會凍結118億元資產，中影提告並聲請停止執行，原被駁回，但最高行廢棄裁定，發回北高行更為裁定。北高行新裁定指出，中影是獨立商業組織，因黨產會原處分認定其為國民黨附隨組織，導致中影因原處分使其在營運活動上面臨「市場信任危機（主要是未來償債能力）」，且無法以槓桿操作運用。

法院認為，此一財產上損害雖然可用金錢彌補，不過中影財產已受到全面控制（無任何黨費、政治獻金、競選經費捐贈、競選費用補助金及其孳息可供扣除），且因槓桿效益的反轉因素發生乘數效益，而有損害擴大情形。

裁定指出，為避免未來中影因原處分經判決撤銷、導致國家負擔過重的金錢支出或因此衍生出耗費社會資源的不必要爭訟，若不先停止執行，會使中影有難於回復損害的急迫情事，故有必要給予暫時性保護。

中影遵照原處分向黨產會申報財產供調查，但因黨產會尚未認定中影有何特定財產屬不當黨產，也未認定扣除取得財產所支付的對價後應移轉的財產範圍為何，黨產會對中影的行政處分，使中影持續受損害，經過利益衡量，停止執行對公益沒有重大影響，因而裁准。

案經抗告，最高行指出，有關黨產會依黨產條例第9條第1項但書規定，對中影公司營運所需的資金動用進行介入結果，造成金融機構緊縮對中影公司貸款等情的具體細節，已經原裁定詳為認定，其認事用法並無違誤。

合議庭認為，原裁定認事用法尚無違法之處，本件抗告難認有理由，應予駁回。