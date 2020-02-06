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造謠政府賣口罩發災難財 彰化警已抓4人

中央社 / 彰化縣6日電
藥局門口已貼出公告，但仍有民眾詢問是否真的沒有口罩可買。聯合報記者江婉儀／攝影

民眾透過網路散布「口罩全由政府控管，只有財團才能先拿到」、「哄抬價格發國難財」等爭議訊息，涉嫌違反刑法妨害名譽、社會秩序維護法，彰化縣警察局陸續偵破4件共4人。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情未停歇，近期有多名網友在區域性臉書（Facebook）社團，造謠民進黨政府藉機囤積口罩並發災難財，民進黨認為網路謠言散布意圖干擾防疫作業，且疑似出於惡意、虛偽假造，因此向警方告發，其中彰化縣警察局目前偵破4件4人。

彰化縣警察局今天表示，經調閱資料分析，發現多名網友涉嫌使用臉書公開張貼多則文章有關「醫療用口罩一個成本不到新台幣1元進價，政府公司統購後，批給超商4元到5元，災難財最容易賺」等不實訊息。

警方表示，其中一名藥師網友指「口罩、酒精全部都賣完了，有貨會公布，口罩全由政府控管，只有財團才能先拿到」；也有網友批評政府，「為什麼禁止出口，就是要引發無法進口，為何庫存4000萬副口罩，還要廠商統購，定價8元，就是要哄抬價格，發國難財」。

彰化縣警察局指出，這些網路貼文涉嫌違反刑法妨害名譽、社會秩序維護法，案件移送管轄地方檢察署或地方法院簡易庭，並持續追查其他散布者真實身分；呼籲民眾勿散播傳染病流行疫情謠言或不實訊息，違者也可依傳染病防治法第63條最高罰300萬元。

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