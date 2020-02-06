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騙拘票被判刑受委屈？長官挺：媒體也該負責任

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
永和警分局有員警因做假資料騙檢察官開立拘票遭新北法院一審宣判2年徒刑，警局長官為此替賴女打抱不平，並私下抱怨媒體「好像也該負點責任」。本報資料照片

新北市6名員警做假資料騙檢察官開立拘票，因涉公務員假借職務偽造文書和剝奪他人行動自由等罪分判8月到2年不等刑期，其中時任職永和警分局永和派出所的賴姓女警遭判刑2年。

消息傳出後，時任賴員的派出所長，現任永和偵查隊副隊長的翁姓警官因此抱怨賴女是因不熟悉法律觸法，被判刑又被報導後情緒十分低落、受委屈，更表示媒體「好像也該負點責任」。

據悉，賴女原本在永和派出所服務，後來因受到偵查隊長官賞識，被調到偵查隊內勤，當時在永和派出所擔任所長的翁姓警官，目前也在偵查隊擔任副隊長。

賴女在法庭上供稱，她因第一次支援刑案勤務，不熟規定導致觸法，但法院調查發現，她到嫌疑人家貼送達通知並拍照後，卻馬上將通知撕下，返回派出所後再以電腦軟體將時間修改，犯罪事實明確。

判決書昨天公開後，媒體根據判決書報導，永和警分局亦表示，在收到判決書後，會依規定將賴女停職。翁姓警官透露，賴女當時剛到任警職，不諳法律流程，近日被法院判決又遭媒體報導，覺得十分委屈；翁姓警官並私下抱怨媒體「好像也該負點責任」。

據悉，市警局高層第一時間得知判決後還訝異「有那麼嚴重」顯得錯愕；新北市警局指出，收到判決後會依規定將4名被判刑者停職，2名獲緩刑者另作適當處分。

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