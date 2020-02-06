4人不實散布屏基武漢肺炎封院 屏檢緩起訴

蔡姓等4名民眾1月24日在通訊軟體Line散布屏東基督教醫院因武漢肺炎封院，獲報後積極偵辦的台灣屏東地方檢察署今天表示，4人坦承犯案，犯後態度良好，諭知緩起訴處分。

屏檢表示，4名民眾在Line上傳送「屏基封起來了，有一個武漢病毒的人進過醫院」、「3個中了」等文字到特定多數人群組，散布有關傳染病流行疫情不實訊息，讓屏基遭誤解，致人心惶惶。

屏檢說，為免不實訊息再散播，屏檢迅速偵結，4人坦承犯案，犯後態度良好，諭知緩起訴處分，並請屏東縣政府衛生局在官網、相關社群網站臉書（Facebook）澄清。

屏檢表示，民眾如果發現有任何散播不實訊息、對已徵用防疫物資囤積居奇、哄抬物價，或患者不遵行各級主管機關指示等，都可向轄區檢警舉發，檢察官將從速立即偵辦。