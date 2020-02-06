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燒死2人三度被判15年 凶手突要指認「指使者」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
男子蔡興旺縱火釀2死，高院更一審依殺人等罪判他15年徒刑，案件上訴最高法院，蔡今在高院羈押庭上突然表示要指認幕後指使者「阿龍」。記者王宏舜／攝影

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，許姓老闆娘和張姓員工傷重不治，上門討債的主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。高等法院更一審依殺人等罪判蔡15年徒刑，林為13年，黃因所涉罪名變更，遽減為1年2月徒刑。蔡自認沒殺人犯意，上訴最高法院，高院今代開羈押庭，他突然說「我要指認（指使者）阿龍」。

「鼎玉鉉」曾每月1號供應免費鵝肉飯，名氣響亮。蔡興旺(29歲)受人指使潑漆恐嚇，他找來黃煒杰、林家寶一起下手，2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，在2樓的許姓老闆娘和另名張姓員工逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

蔡辯稱，沒有傷害任何人的意思，潑漆時沒有想到會有火，自己過於魯莽。林家寶承認有過失，但不是蓄意。黃煒杰則表示「純粹是被請來討債」，他只是幫蔡開車。

新北地院依殺人、恐嚇危安罪判蔡無期徒刑，共同犯殺人罪的林、黃各處15和13年徒刑。高院前審宣判前，蔡臨時和老闆娘家屬以100萬元和解，因而改判蔡15年徒刑，林、黃也各減為13年、11年。不過最高法院認為高院前審就重傷罪部分變更為殺人未遂罪，未告知被告法條變更，另殺人罪與其他輕罪想像競合時，沒有對輕罪部分一起量刑，量刑評價不足，撤銷發回更審。高等法院更一審依殺人等罪判蔡、林各15、13年徒刑，黃改依恐嚇危安罪判刑1年2月。

黃和檢察官皆上訴。蔡今在羈押庭上表示和被害人素不相識，他只是要去討債，沒有殺人之理；他話鋒一轉，突說「我是受阿龍指使，我要指認阿龍！」但法官反問「阿龍不是只叫你潑漆（指未要求殺人）？」

蔡興旺認為歷審以殺人罪判他刑完全錯誤，認為判決違背法令。檢察官則認為羈押蔡的原因仍存在，有繼續羈押必要，請法官繼續羈押。蔡仍要求法官「把我提出來，我要指認阿龍」，高院表示是否繼續羈押由合議庭評議後裁定。

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