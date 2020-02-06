影／警方破門搗破賭場逮52人 賭客驚：不是過完年了？

武漢肺炎疫情發燒，正各單位全面防疫的同時，台南治安並未因此鬆懈。台南市警三分局今天凌晨1時多，循線在安南區一處鐵皮屋破獲天九牌職業大型賭場，一舉逮捕陳姓場主等6人及賭客46人共52人分別依賭博罪及社會秩序維護法移送法辦。不少賭客誤認年後及防疫當下稍鬆懈，當警方破門而入時，不少賭客驚呼「不是過完年了？」。

台南市警三分局日前接獲流竄賭場情資，經過跟監與探訪，今日凌晨1時許見時機成熟，持搜索票至安南區一處鐵皮屋，大批警力前後門包夾，當場扣得賭具天九牌2副、骰子1盒、監視器6支、籌碼假鈔58萬，以及賭資2萬9200元、抽頭金4200元等物品。

而該賭場設置在安南區僻靜處所，意圖掩人耳目，並配置把風人員，在場主及賭客自以為萬無一失，未料，警方布線嚴密，據線報該處所附近出入人車頻仍相當異常，經過跟監與探訪，仍被警方突破。

不少賭客誤以為警察過年期間強力掃蕩賭場，年後可能稍作喘息，更何況武漢肺炎疫情，各單位全面防疫當下，賭客在屋內聚賭，直至警方破門而入時，不少賭客驚呼：「不是過完年了？」。

台南市警局長周幼偉相當重視轄區職業賭場流竄的問題，認為職業賭場是治安的毒瘤，轄區如有職賭的存在會衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件的發生，時常利用各種集會機會要求所屬加強取締。今年1月迄今，台南已查獲13起職業賭場，藉此宣誓維護南市治安的決心，杜絕賭博衍生的犯罪問題。