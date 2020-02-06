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交通部公務員貪汙獲免刑 他卻上訴曝光這事更重要
交通部鐵路改建工程局南區工程處的溫姓工程員，遭檢舉涉詐領差旅費，他向廉政署自首並繳回1萬8030元不法所得，一、二審都獲免刑，但此判決溫仍屬貪汙有罪，依「公務人員任用法」規定將免職，他再提上訴；高雄高分院更一審依3個貪汙罪改判共2年徒刑，不過同意宣告緩刑5年，形同讓溫保住公務員資格。仍可上訴。
判決指出，溫姓男子2015年間任職交通部鐵改局南工處機電二隊的工程員，被指派「高雄鐵路地下化明覆蓋工程」進行材料查驗作業，他卻趁機虛報高鐵車資、住宿費，後來有人向交通部檢舉此事，溫同年8月25日主動到廉政署南調組自首，並於接受檢方訊問時繳回詐得的1萬8030元。
溫姓男子偵訊及開庭審理都認罪，但辯稱應僅構成普通詐欺取財罪，一審認為，他是執行公務在國內出差，藉由職務的機會來詐領沒實際支出的交通費、住宿費，仍構成公務員利用職務機會詐取財物罪，不過考量他沒前科，又自首、繳回犯罪所得，犯後有悔悟，每次詐得金額都只數千元情節輕微，應不會再犯，沒有以重刑苛責的必要性，就他犯的3罪都宣告免刑。
不過溫發現即便獲免刑，他因仍屬貪汙行為被判有罪，若全案定讞依「公務人員任用法」規定會被免職，實際上損害更大，他以此理由提出上訴；二審未接受，駁回維持原判。
全案上訴到最高法院後發回更審，更一審合議庭認定溫姓男子犯3個公務員利用職務機會詐取財物罪，改判分別處3年徒刑、合併執行2年，考量他應有警惕不會再犯，宣告緩刑5年。
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