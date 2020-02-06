性愛影片辯「那是婚前男友」他揪一刀斃命證據和解收場

北市一名盧姓女子與蘇姓男同事發生婚外情，兩人愛得濃烈時拍下的性愛影片，卻被男方上傳到公司群組，盧女提告妨害秘密、恐嚇罪，還向潘姓丈夫求救，讓外遇曝光。事後，潘男提告兩人涉妨害家庭，但兩人口供一致都說男主角是女方婚前的前男友，台北地檢署偵查期間，雙方談妥和解撤告，今予以不起訴。

檢方調查，盧女與蘇姓男同事日久生情，兩人發生關係時，用男方的手機錄下性愛影片，過一陣子，雙方疑似因爭吵，女方想結束這段不倫戀，引起男方情緒激動。

去年3月23日晚間9點43分起，蘇男陸續傳文字、照片怒嗆盧女：「你的影片等著在打龍山群組讓大家看啦！」爾後，蘇男把影片上傳，盧女害怕得向潘姓丈夫求救，並報警提告。

檢方調查時，盧女與蘇男私下和解，撤回妨害秘密罪部分的告訴，但恐嚇罪屬非告訴乃論罪，檢方繼續偵辦後將蘇男起訴。法院認定蘇男以此等加害名譽之方式恐嚇盧女，使她心生畏懼，致生危害於安全，判處罰金1000元，得易服勞役確定。

由於這起風波，讓潘男得知自己「被戴綠帽」，太太還跟外遇對象拍攝性愛影片，氣得提告兩人涉妨害家庭。據了解，影片是男方手持鏡頭拍攝，所以畫面中幾乎僅出現女方，難以辨識男主角真實身分。

據悉，兩人到案後均否認與對方發生過性行為，辯稱影片中的男主角根本不是蘇男，而是盧女婚前交往過的男友。但潘男與委任律師抽絲剝繭從短短3分鐘的影片找出「一刀斃命」的證據，因此讓雙方私下和解，全案因撤告，依法不起訴兩人。