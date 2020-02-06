地籍圖測量錯誤 業者花錢買回損失土地國賠獲賠181萬

台中市源大中機械廠股份有限公司位於南區的土地，在33年前因中山地政事務所分割台中農田水利會的土地，地籍圖測量錯誤，致道路邊綠線往南偏移1.74公尺，業者損失的土地歸水利會，被害業者再於4年前花599萬元買回損失的59平方公尺土地，請求國家賠償，台中地院法官認定1987年辦理的逕為分割及1989年檢送市府的測量成果圖，確有地籍測量錯誤致生登記錯誤，判決中山地政事務所賠償源大中機械廠公司新台幣181萬餘元。可上訴二審。

源大中機械廠股份有限公司業者主張，就中市南區的土地於1987年2月辦理逕為分割，分割出的土地，分割線即為都市計畫10M道路一側邊線；中山地政事務所再於2019年辦理逕為分割，地籍測量錯誤，即導致本件登記錯誤。

至2016年8月9日，中山地政事務所以原地籍測量錯誤為由逕為分割，再分割土地，造成土地不再毗鄰，距離都市計畫10M道路達1.74公尺，喪失建築線，更形成袋地，致受土地價值貶低損害。

業者只好向台中農田水利會購買損59平方公尺，價格為新台幣599萬餘元，因此提起國家賠償。

中山地政事務所辯稱，1987年逕為分割係依1986年中市政府來函檢附計畫圖測繪，成果應符合都市計畫圖之容許誤差為1.5M與地籍圖之容誤差約0.2M，依當時的圖資精度及人工套繪結果，該逕為分割結果並無錯誤。

樁位成果之差異，實務上常因各時期儀器設備及技術不同、環境自然變遷造成地殼變動及測量， 無可避免的誤差等不可抗力因素所致，實不可歸責於被告。都市計畫樁位於1986年、2004年、2016年之座標均不相同。且2004年及2016年均較1986年的座標偏北，變動之過程與詳細原因應由都市發展局釐清。

台中地院法官認定，中山地政事務所1987年辦理之逕為分割，以及1989年5月2日檢送台中市政府的測量成果圖，確有地籍測量錯誤致生登記錯誤情事，已堪認定。

不過，法官雖判決源大中機械廠公司勝訴，但認為業者求償599萬餘元，是「買回」59平方公尺土地，但業者又不可能平白增加59平方公尺的土地，因此認求償不合理，業者權益損害之處，是地籍圖上的原土地，因錯誤分割導致距離馬路1.47公尺，沒有面臨馬路而價值減損181萬餘元，所以判決中山地政所賠償181萬餘元，