飲料店員工誤傳疫情被罰3萬元 1個月薪水泡湯

在飲料店上班的20歲李姓女子，工作之餘關心疫情，上月底將朋友傳給她的「第8例病患在虎尾若瑟醫院確診」，經查屬不實謠傳，儘管李女事後得知趕緊將PO文下架，但已被網友截圖廣傳，檢警查出是李女所貼的文，雲林地檢署今天傳喚她到案，她坦承轉貼，檢察官考量她年輕且已把文下架，處分緩起訴，但須向國庫繳三萬元緩起訴金。

一篇PO文，讓這位在飲料店工作的李女，被罰3萬元，等同要做一個月白工，雲林地檢署主任檢察官黃怡華呼籲，所有疫情訊息均以疾管署發布的為主，任何在網路流傳的訊息，未經查證轉貼散布，觸及傳染病防治法，請民眾未經查證最好不要轉貼，以免觸法。

雲林地檢署指出，李姓女子未經查證於1月30日上午7時許，在雲林縣虎尾鎮住處，以手機連結網際網路至「Instagram」個人頁面上，張貼一篇公布武漢肺炎第八例確診的新聞圖片，且該圖片上註記「各位第八例病患是在虎尾若瑟確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等文字，以此方式散布有關傳染病流行疫情之不實訊息，使特定醫療院所遭誤解，致人心惶惶。

警方依網路截圖追查到李姓女子，她坦承未經查證轉貼朋友給她的訊息，後來發現訊息不實，即趕緊下架，但為時已晚。檢察官蔡少勳考量她年輕無前科，且犯後態度良好，發現即刻下架，今天傳喚到案訊後處分緩起訴但須繳交三萬元緩起訴金。