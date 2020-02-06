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未注意車輛周圍 吊車司機不慎撞死輪椅婦獲判緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
顏姓拖吊車司機民國107年11月將吊車停在路旁下車購物，回到車上準備開車時卻未注意車輛四周，也未禮讓行進中的行人，導致吊車不慎撞擊由左側繞越至前方、搭乘手推輪椅的彭姓婦人，導致對方送醫不治。圖／報系資料照

顏姓拖吊車司機民國107年11月駕駛吊車前往新竹縣執行吊取廢料業務，回程顏將吊車停在路旁下車購物，回到車上準備開車時卻未注意車輛四周，也未禮讓行進中的行人，導致吊車不慎撞擊由左側繞越至前方、搭乘手推輪椅的彭姓婦人，導致對方送醫不治；新竹地院審理終結，法官考量顏無前科紀錄，也賠款並與彭的家屬達成和解，審酌允以緩刑。

經查，顏男受雇於一間吊車工程行，而吊車屬動力機械，要行駛於路段須向監理單位申請核發取得臨時通行證，才可行駛，但顏卻未申請通行證，107年11月28日中午駕駛吊車前往新竹縣執行吊取廢料業務。

下午回程時，顏將車輛停在路旁下車購物，再準備開車離開時，卻未充分注意前後左右，且未讓行進中的行人優先通行，導致車輛不慎撞擊由左側繞越至前方、搭乘手推輪椅的彭婦，使彭下肢及腹部出現鈍力損傷、出血性休克，送醫急救仍告不治。

法官審理時，調閱現場相片、路口監視器翻拍相片、道路交通事故現場圖及調查報告表，配合車輛行車事故鑑定會鑑定意見書，認為事證明確，顏則坦承犯行，車禍當下就向處理員警承認肇事。

法官認為，顏男因過失行為導致彭婦不幸身亡，造成其親屬重大悲痛，行為確實不當，但考量顏坦承犯行，無其他前科紀錄，並積極與彭婦家屬和解，且依約賠償完畢，並獲得彭家屬宥恕，同意給予緩刑，審酌依過失致死罪判處有期徒刑6月，緩刑兩年。

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