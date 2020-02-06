兄弟租屋處支解屍身 女房東憂「冤氣」獲賠115萬

投資客林仕琅(79歲)誤信90歲友人樓永豐有辦法優先取得國有土地的購買、開發權，20多年來陸續投資4千多萬元卻沒下文，討回投資款不成後，叫兒子林舜銘、林宇光給對方一點「教訓」，兒子在租屋處殺了樓還分屍6大塊。陳姓女房東不甘房子成了「凶宅」，提告要兩兄弟賠402萬元，新北地院判林舜銘、林宇光連帶賠償30萬元。女房東上訴，高等法院判兩兄弟再給付85萬7600元。

刑事部分，林姓兄弟分被依私行拘禁、殺人、毀壞遺棄屍體罪判刑18年、14年8月徒刑定讞，老父林仕琅只被認定私行拘禁，處刑8月。民事部分，新北地院判兩兄弟應賠償樓的5名子女1013萬餘元確定；另樓的次女也提求償，最高法院判兩人應賠償次女200萬元確定。

本案源自樓永豐1991年起向林仕琅聲稱，有辦法取得台北市萬華區漢中街3千多坪土地的優先購買權和開發案，之後向林陸續借了4千多萬元，承諾事後返還6千2百萬元；但開發案遲遲沒下文，林認為被樓詐騙。2015年7月21日，林仕琅以有金主想參與投資為由約樓見面，又以帶孫子不方便為藉口，將樓騙到兒子租的鐵皮屋，同時指示兩個兒子給樓一點教訓逼他還錢。

林舜銘（51歲）、林宇光（50歲）先以束帶綁住樓的手腳、膠帶封嘴，逼迫還錢，樓不配合，還嘲笑他們老爸「愚蠢才會借我錢」，氣得拿腳踏車橡皮內胎套住樓的脖子、絞殺，再分屍六大塊丟到大漢溪和雲森瀑布等地。

樓遇害失聯，家屬懷疑就是林姓父子涉案，但林家人否認。2016年，一名撿骨師爬山時發現樓的脛骨，全案才露曙光。案發後，林舜銘曾搭機逃往美國，2017年6月以美國公民身分悄悄返國處理財產並匯往海外，檢警在他出境前逮人。

陳姓女房東指出，2015年7月將新北市的房子2樓租給林舜銘，沒想到林和胞弟林宇光竟然在屋內殺人、毀屍，害她房子變成凶宅，難以出售或出租；一般大眾都認為會有「冤氣存留」，也會影響1樓和3樓的收益，因此請求連帶賠償房地交易價值減損損害。

女房東上訴時說，房子面積11.576坪，依實務凶宅價值貶損至少3至4成，若以40%計算，她受有損害達134萬元，扣除原審已判命給付部分，應再賠她104萬元。

高院民庭認為林舜銘兄弟在屋內殺害、支解屍身，下手凶險，房屋交易價值減損比例應達4成，經計算後，這間房子交易價值減損數額應為115萬7600元，因此判兩人應再沿帶賠償85萬7600元。