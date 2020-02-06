臉書指「劉建國是愛情騙子」 陳斐娟挨告求償50萬元

立委劉建國不滿節目主持人陳斐娟在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，一狀告上法院，刑事部分，士林地檢署處分不起訴；民事部分，劉建國向陳斐娟求償50萬元並道歉．台北地方法院今開庭，陳斐娟聲請傳喚李婉鈺到庭作證。

劉建國委任律師指出，陳斐娟的文字並非單純引用李婉鈺的言論，因李婉鈺並沒有說劉建國不忠，且陳斐娟PO文前沒有像劉建國求證或詢問回應，認為陳斐娟有故意過失。

陳斐娟抗辯，李婉鈺曾在節目中說和劉建國曾論及婚嫁，且劉建國曾答應李婉鈺要開記者會澄清，但劉建國為了自身政治前途而背棄承諾；她說，節目曾邀請劉建國說明但被拒絕，但劉建國身為立委本可自己開記者會澄清，且劉身為政治人物本該受到監督，她認為劉建國濫訴，企圖「以訟封口」，她也不願和劉建國和解。