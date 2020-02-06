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知名網紅評比「品質不佳」 佳德鳳梨酥開「吉」了！

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北地檢署。本報資料照片

知名YoutuberApple、泰辣去年中秋節時在「到處都是瘋女人」頻道上播出一段「最愛鳳梨酥」影片，評比各家鳳梨酥優劣，表示是知名佳德鳳梨酥粉絲，但年節品質讓人失望，言論遭佳德提告誹謗。台北地檢署認為，兩人是比較其他產品，並非針對佳德拍片，且口感認定屬個人觀感，沒有誹謗惡意，昨給予不起訴處分。

佳德糕餅創立於1975年，店址於北市松山區南京東路五段的「佳德鳳梨酥」產品連續兩屆獲得北市鳳梨酥大獎，門口時常大排長龍，民眾送禮自用兩相宜。

檢方調查，2019年6月27日，網紅Apple（本名劉若蘋）、泰辣（本名蕭宇揚），在Youtube頻道「到處都是瘋女人」上傳「鳳梨酥排行榜！以前很愛的鳳梨酥竟然變超難吃？！」影片，吸引超過11萬多人觀看。

影片以實測方式，手拿著佳德的鳳梨酥，批評鳳梨酥一捏就碎又油膩「以前是粉絲現在很失望」，還說「一顆一顆像餅乾一樣掉下來」、「它是這種爛掉的餅乾」、「可能是因為你（指佳德）的年節品質控管不佳」、「就因為年節的時候訂單量太大」「品質會直接成垂直狀掉下來」。

影片中劉女一度提到「我們會不會被佳德告」，蕭男則回答「我們很誠實」。豈料，佳德公司人員看到影片後，果真對兩人提告誹謗罪。佳德強調，產品一直以來備受肯定，更不可能出現為趕工降低品質狀況，兩人在網路上言論已嚴重侵害商譽。

劉女等兩人則辯稱，他們僅是單純的產品心得分享，沒有刻意要誹謗佳德，且「到處都是瘋女人」頻道的影片調性都是走用字遣詞、語氣較浮誇的風格。

檢方認為，兩人比較其他產品，不是針對佳德拍片，也非無的放矢，且口感認定是依個人價值判斷提出主觀意見或評論，縱使尖酸刻薄，批評內容足令被評者感到不快或影響其名譽，也不構成誹謗罪，因此不起訴兩人。

鳳梨酥 北市 中秋節
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