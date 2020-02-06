獨／狗吠不停 鄰居恐嚇扔鞭炮、老父受驚嚇離世

科技公司黃姓女高階主管因家中養的7、8隻狗吠叫，吵到對面的鍾姓鄰居，雙方發生爭執，鍾先以「炸你房子」恐嚇黃，再跑到自家頂樓多次丟擲鞭炮到黃的頂樓，使黃的高齡老父受到驚嚇，身體下肢出現水腫，最後心臟衰竭離世，之後鍾又夥同友人在公園以「機Ｘ」、「被Ｘ幹」等粗俗不雅字眼羞辱黃，還將黃蒐證錄影用的手機拍打損壞；黃憤而向法院提出民事求償，索賠250萬元精神慰撫金，新竹地院審理終結，判鍾須賠6萬8千元。

黃女主張，她養的狗性情溫和穩定，未與外界接觸，她也加裝多重圍牆隔音設備，善加管理，但住在家對面的鍾姓鄰居仍不滿意，民國107年5月跑來家中恐嚇要「炸你房子」，之後陸續分3天從頂樓扔鞭炮到她家頂樓，讓她只能無助閃躲，內心承受極大壓力與恐懼，導致出現焦慮、失眠、頭痛等症狀而就醫。

黃女說，鍾男的惡劣行為也同時嚇到家中老父，導致父親無法妥善休息，身體每況愈下，107年10月出現下肢水腫，即使就醫返家後也未好轉，最後於兩日後心臟衰竭離世。

108年4月，鍾男不顧黃是單身女性，竟夥同多名男友人在公園堵，以「機Ｘ」、「被Ｘ幹」等粗俗不雅字眼羞辱黃，一夥人見黃拿出手機蒐證，還將其拍打，導致手機螢幕摔壞，黃的左手掌也有挫傷（刑事部分鍾被依恐嚇、公然侮辱、傷害等罪判拘役50天），氣的向警方報案，向法院提出民事求償，索賠250萬元清神撫慰金。

鍾男則稱，不認同黃的索賠，從頭到尾他都沒打到對方，而且黃養的狗確實吵得他無法入睡。

法官審理時，調閱黃女的就醫診斷證明，上面清楚記載「患者因焦慮、失眠、頭痛症狀」，鐘男則提不出證據證明其說詞，審酌衡量雙方身分、地位、經濟能力，判鍾須賠6萬8千元。