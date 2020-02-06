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借2億交保沒還錢回籠姐夫辦退保 許金龍抗告成功

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
許金龍。本報資料照片

樂陞科技董事長許金龍違反證券交易法二審判12年，最高法院撤銷發回更審；許被羈押近3年，去年3月由姊夫畢華民借款2億元交保獲釋，但許未依約還款，畢聲請發還保證金，台灣高等法院開庭裁准退保，並以許有逃亡之虞且無法再繳2億元為由，裁定再羈押確定；許不服退保裁定提抗告，最高法院撤銷原裁定，發回高院更裁。

許金龍認為，高院准許畢華民退保的裁定中，沒有提及原先准許具保的目的是否得以保全；最高法院指出，許金龍案件在退保之後，高院退保的裁定確實理由不完備，因此撤銷發回更裁。

高院裁定指出，畢以經濟、健康因素請求退保有理由，准予退保；許犯罪嫌疑重大，判處重刑在案，依一般人畏罪逃避本性，並有事實認定有逃亡之虞，且許提不出其他繳納保證金方式，確有羈押必要。高院開庭訊問時，許喊冤「我真的有這麼壞嗎」，但無法改變再被羈押命運。

樂陞科技被日商百尺竿頭公司收購破局，2萬名投資人遭坑殺，許於2016年9月30日被羈押，二審前年依違反證交法判12年徒刑、併科1億元罰金後，裁定交保，但許覓保無著，無法出看守所。

高院去年2月裁定2億元交保，許的姊夫畢華民出資2億元替許辦保，契約書上載明，交保後6個月內還款。許氏兄弟至今未還款，畢認為兩人違約，向法院聲請發還保證金獲准。

台灣高等法院 許金龍 樂陞
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