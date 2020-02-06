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反東奧正名公投挨告 中華奧會主席林鴻道獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北地檢署。本報資料照片

民間團體發起「2020東奧正名」公投，但中華奧會主席林鴻道多次表明公投會影響選手權益，引起「2020東奧正名行動聯盟」不滿，向檢方告發林涉偽造文書、強制罪及違反公投法等罪。台北地檢署認為林並無偽造國際奧會函文，且是為維護選手權益及我國會籍，沒有犯意，今不起訴處分。

2018年間，民間團體發起公投，提案以台灣為名參加2020年東京奧運，順利通過連署成為2018年11月24日九合一大選併公投中10項公投案之一。林鴻道在公投前，多次表明國際奧會不准予國家奧會更名，擔心東奧公投案一旦通過，會影響我國會籍和選手參賽權益，強烈反對公投。

林鴻道一度開記者會說，2018年5月4日收到的國際奧會執行委員會議做了『不予以核准』變更國奧的名稱，裏頭提到現在使用的國家奧會名稱，是我國國家奧會和國際奧會1981年同意簽下的，既然已經達成協議，國際奧會也不解持續正名公投的目的到底是什麼。」

「2020東奧正名行動聯盟」認為林是危言聳聽，因為正名公投通過後，選手當然可以參賽，若申請沒過，也依然叫中華台北、選手依然可以參賽，所以不會影響選手權益。

聯盟認為林用不實內容欺騙選手，企圖影響公投結果，涉嫌偽造文書；中華奧會故意去用非法方式，妨礙公民投票，且林利用職權，強迫選手簽下反對連署書，涉強制罪。因此，在公投前一天按鈴申告。

據了解，檢方調查時，林鴻道辯稱，維護選手權益及我國會籍，沒有犯意。檢方認為，林鴻道提出國際奧會函文佐證其說法，且並無偽造函文情事，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

公投 東京奧運 偽造文書 東奧正名公投
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