資深警擄妓索6萬嗆「不弄你弄誰」 高院加重判12年刑

中壢分局前警員李國漢被控逮捕賣淫女子後，透過白手套王杰仁向林姓色情業者索賄，桃園地院依貪汙治罪條例判李10年8月徒刑，褫奪公權8年，而林因圖利使人為性交，也遭處3月得易科罰金之刑，王要求賄賂，被判刑5年2月，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院今改判李為12年徒刑，褫奪公權8年，其餘上訴駁回。

本案發生在2016年間，當時包括李國漢在內的3名警員捲入，李否認勒索業者，洪姓和林姓警員則稱抓到人就離開，不知後面發生什麼事。李事發後遭羈押禁見，桃園市警也將他停職。

檢、調調查，李國漢（47歲）在2016年9月8日和同事在中壢抓到賣淫的唐姓女子，帶回派出所後查出是在林姓業者旗下，便透過女友乾弟王杰仁約業者見面。林姓業者不敢赴約，找友人頂替，李酸說「生意作這麼大，也不會做人，不弄你們要弄誰」、「自己看著辦」。林後來透過王約李在派出所旁便利商店碰面，李帶唐女赴約，教導兩人日後被抓時如何避重就輕，並放走唐女；李還對林姓業者說，王就代表他，有事找王就對了。

中壢警方當月19日執行靖黃專案，李國漢與當時從警不到3年的洪姓、林姓警員同組抓娼，洪假裝嫖客，向林姓業者旗下的何姓女子買春。洪進屋洗完澡就讓門外的李、林進屋，李私自拍下何女裸照、扣住她「大陸居民往來台灣通行證」及「中華民國台灣地區入出境許可證」，接著示意洪、林先離去，再放走何女。

李接著透過王向林姓業者勒索十多萬元，討價還價後以6萬元成交；李當晚把證件交給王，約業者在中壢環中東路麥當勞「一手交錢，一手交貨。」。調查局桃園市調查處接獲舉報派人埋伏，逮捕取得「贖款」的王，再到派出所帶回3名警員；檢方偵結後，起訴李、王和林姓業者。

一審認為，李查緝妨害風化案件時違背職務，還和王杰仁共同索賄，嚴重損害公務員不可收買性、廉潔性。

高等法院認為李國漢犯共同依據法令從事公務之人員，對於違背職務之行為，要求賄賂，加重為12年徒刑，褫奪公權8年。