朱松偉涉貪案外案 公路總局養工處4人囂張索賄遭起訴

桃園市前經發局長朱松偉向全徽道安公司索賄貪汙案去年已被桃園地檢署起訴，其中衍生案外案，檢方發現在全徽多個標案中，交通部公路總局養護工程處廖姓、袁姓、蔡姓及潘姓等4名工務員、助理工務員，大膽以「買茶葉打點同事」、「不懂規矩等」，向全徽索賄5萬元至40萬元不等，檢方今再依貪汙罪嫌起訴4人。

檢方查出，廖男擔任第一區養工處中壢工務段僱助理工務員，負責驗收全徽道安公司2011年5月得標的「省道即時路況交通資訊蒐集及控制系統工程第一區養護工程處現場設備工程案（第二階段）」，開工後竟大膽說「那我的部分呢？」經全徽負責人孫瑀指示陸續交付廖40萬元賄款。

而分別在第三區養工處交通管理及控制中心蔡姓工務員、潮州工務段的袁助理工務員，則利用全徽同年月得標的「省道即時路況交通資訊蒐集及控制系統工程第三區養護工程處現場設備工程案（第二階段）」，2人同樣具有估驗、查收監督考核權限。

袁、蔡卻分別在施工計畫同意備查前、估驗計價前後，以「想買茶葉給同事打打關係」、「我可能有一些要處理的事務等」向全徽索賄，孫再指示公司的黃姓處長各交付8萬元、5萬元給蔡、袁。

檢方還發現，第四區養工處獨立山工務段的潘姓助理工務員，則在全徽公司2011年4月得標的「省道即時路況交通資訊蒐集及控制系統工程第四區養護工程處現場設備工程案（第二階段）」，趁全徽陳報施工計畫時，以「你們公司不懂規矩」，孫再請黃出面協調，並給潘25元賄款打理。

檢方認為，廖等4人嚴重損害公務員清廉節操及國家法紀，有辱官箴，考量廖、潘坦承部分犯行，也各自繳回犯罪所得30萬元、25萬元，偵結依貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪嫌起訴，另廠商孫瑀、黃男，則依對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪嫌起訴，請求法官量處適當之刑。