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小王辯稱只知她有小孩 不知她有老公被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
林男去年與有夫之婦小玲嘿咻，經她丈夫提告，一審簡易判決依妨害婚姻罪將林判刑2月，得易科罰金。檢察官不服上訴，二審認為原審量刑妥適，遂將全案駁回。不得上訴。圖／本報資料照

林男去年與有夫之婦小玲至旅館嘿咻，經小玲丈夫提告，林男坦承與小玲發生性關係，但辯稱只知她有小孩，不知她有丈夫」，一審簡易判決依妨害婚姻罪將林判刑2月，得易科罰金。檢察官不服上訴，二審認為原審判決經核認事用法俱無違誤，量刑妥適，遂將全案駁回。不得上訴。

判決書指出，小玲（化名）因從事直銷工作而與林男結識，林明知小玲是有配偶的人，仍基於相姦犯意，2人於去年2月16日晚間，在中市新明通旅館房內，發生性行為，經小玲丈夫發現後提起告訴。

林男在警詢時，坦承他於案發當時知悉小玲有有配偶，且與發生性行為。然林男在檢察官偵查時，改口辯稱他雖與小玲有發生性交行為，但他只知道小玲有小孩，並不知她有配偶；而小玲指稱林男於案發當時知悉她有配偶。一審簡易判決將他判刑2月，得易科罰金。

檢察官不服提起上訴，指出為滿足私慾，恣意與小玲發生相姦行為，嚴重破壞小玲丈夫婚姻家庭的存續與圓滿，林男於偵查中以不知小玲為有配偶的人，難認林犯後態度良好，況其迄今未與告訴人達成和解，亦未向告訴人表示歉意，使告訴人身心受創至鉅，原審就林的犯行僅判刑2 月，量刑是否有違反比例原則之情？均容有研酌餘地，請求撤銷原判決，另為適法判決。

二審以一審審理時，林即已表示認罪，至二審時依然認罪，仍為一致認罪之意思表示，自無從僅以林曾於偵查中否認犯罪，而認為犯後態度不佳，而為其量刑應予加重；再一審判決業已審酌林

破壞小玲丈夫家庭和諧及穩定，及尚未與告訴人達成調解，賠償告訴人所受損害考量在內，因此將全案駁回。

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