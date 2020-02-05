親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

嘉義狼父猥褻一對子女 二審判賠子女及前妻138萬元

2020-02-05 23:51聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義有狼父4年多前遭未滿14歲的一對子女控訴，在住處及坐車途中多次強摸女兒胸部與下體，甚至以手指戳弄兒子肛門，直至前妻從女兒手機line發現前夫傳來曖昧文字，經追問後才東窗事發，二審依加重強制猥褻罪處當事人2年10個月徒刑，不服上訴中，另前妻及子女請求精神賠償，獲賠138萬元定讞。

當事人及辯護人主張，2014年6月車禍事故造成腦部受傷，已達重度失智程度，案發期間對於隱私性別的認知降低，性衝動控制產生障礙，辯識行為違法及依其辨識而行為的能力，均較常人顯著減低。

經合議庭委託精神鑑定，認當事人案發期間應仍處於腦傷的恢復階段，推測其當時心智狀態應較目前為差，且因腦傷後有可能出現失語、個性改變、情緒不穩定、注意力不集中、判斷力及記憶力減退、衝動控制能力減弱、行為退化等現象，而表現出幼稚、嬉鬧、對立、惡作劇等兒童般的行為，也有可能造成對性別隱私觀念及性認知的降低，及性衝動控制的障礙。

合議庭認為，當事人確已因腦傷造成的心智缺陷，致其辨識行為違法及依其辨識而行為的能力，已有顯著減低情形，但並未達無識別能力的程度，且民法有關侵權行責任的認定，僅規定於行為人為行為時無識別能力者，始由法定代理人負損害賠償責任。因此，認當事人賠償138萬元給受害子女及前妻。

檢警調查，這名父親從2015年6月到2016年8月間，在嘉義縣住處以手伸進女兒胸部與隔著內褲撫摸下體多次；2016年8月10日中午，父女搭車到嘉義高鐵站途中，父親在車上把手伸進女兒衣服內摸胸部。不光女兒遭父親猥褻外，2015年6月間，父親在住處掉兒子的褲子，用手指戳弄兒子的肛門。

直到前妻察覺女兒手機有前夫傳送的曖昧文字，經追問女兒後，驚覺未滿14歲的子女遭前夫猥褻，憤而提告，二審合議庭依加重強制猥褻罪判這名父親2年10月徒刑，不服上訴中。

這名狼父的前妻及子女請求精神賠償，經二審合議庭判賠138萬元定讞。圖／本報資料照
這名狼父的前妻及子女請求精神賠償，經二審合議庭判賠138萬元定讞。圖／本報資料照
分享

猥褻嘉義

延伸閱讀

販售性虐待A片 東京熱便利屋負責人被起訴

河堤有狼！景美溪畔連續猥褻2女 判1年3月

外孫女寄宿外公家遭猥褻 外公辯：哄睡覺不小心...

猥褻13歲女童辯「是她自獻初吻」 整脊師判3...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

工作多到補休休不完！書記官要求北檢改付加班費勝訴

2020-02-05 19:21

和北檢討加班費兩官司都贏！前書記官：我不是要找麻煩

2020-02-05 19:32

蔡正元：若沒限制出境 早就赴武漢處理台商返回事宜

2020-02-05 19:14

機車尾多貼6顆藍色燈挨罰900 法官撤單：不影響安全

2020-02-05 19:26

小蝦米鬥贏大鯨魚！書記官討加班費 法官批北檢違法

2020-02-05 17:48

年輕男律師發酒瘋 路邊踹毆警察被起訴

2020-02-05 16:06

買蛤蜊A攤販500元還裝傻 「全都錄」拘役30日

2020-02-05 16:03

影／双喜總經理陳永雄 遭會計陳玉玲盜用1.118餘億元

2020-02-05 15:29

豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

2020-02-05 14:34

貼文指台武漢肺炎病例破千 無業男瞎扯觸法被逮

2020-02-05 14:17

照護員、護理師上銬吵鬧住民 四肢受限無法逃出火場

2020-02-05 14:12

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40

看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

2020-02-05 12:29

網傳武漢肺炎人狗互傳 林男遭調查局法辦

2020-02-05 12:27

前原民立委簡東明遭控賄選 最高法院判無罪確定

2020-02-05 12:13

酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

2020-02-05 12:10

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

扯鈴教練冒用「扯鈴聯盟」謊稱赴法交流 詐得640萬遭訴

2020-02-05 11:45

毒蟲偷愛心捐款箱 法官罰他105倍

2020-02-05 11:26

防堵武漢肺炎疫情假訊息 調查局啟動「防疫專案」

2020-02-05 11:25

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

賄選判刑9月 李全教入獄

2020-02-05 00:21

轉傳台商全家罹武漢肺炎 南投青農挨告

2020-02-05 00:06

審判時無法詰問被害人 性侵犯聲請釋憲

2020-02-04 23:49

查酒駕 宜警配發指揮棒檢測器

2020-02-04 23:36

不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22

轉貼留言質疑蘇嘉全存款挨告 檢方說那是可受公評之事

2020-02-04 20:17

釋憲逼性侵被害人出庭 法官：不是每個人都是Lady Gaga

2020-02-04 19:54

倒車擦撞鄰車挨罰 男子辯「停車場非道路」無用

2020-02-04 19:36

獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

2020-02-04 19:35

戴腳鐐破窗逃出新竹地院 槍砲犯遭判一年徒刑

2020-02-04 19:32

警員助查車籍資料變幫忙討債 判2年緩刑、罰2萬

2020-02-04 19:27

黨產會追徵大孝大樓7.8億元 法院裁准停止執行

2020-02-04 18:17

羅淑蕾被爆跟團「耍大牌」 她求償200萬雙方有意和解

2020-02-04 18:16

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39
看更多

熱門文章

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40

影／基隆1死氣爆疑換瓦斯桶惹禍 10戶民宅受損玻璃全碎

2020-02-05 03:42

林口高爾夫球場前死亡車禍 機車疑犁田遭對向卡車輾斃

2020-02-05 17:55

人夫趁她不在玷辱外甥女 人妻不恥惡行氣得休夫

2020-02-05 07:33

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

獨／新北警騙拘票沒被懲處還占爽缺 引發基層不滿

2020-02-05 18:04

小蝦米鬥贏大鯨魚！書記官討加班費 法官批北檢違法

2020-02-05 17:48

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

2020-02-05 14:34

酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

2020-02-05 12:10

影／民宅氣爆鐵窗炸飛1死1傷 鄰居玻璃迸裂少女手割傷

2020-02-05 00:51

小貨車國道追撞大貨車 駕駛卡車內

2020-02-05 19:49

和北檢討加班費兩官司都贏！前書記官：我不是要找麻煩

2020-02-05 19:32

影／最潮檢察官主持變價拍賣 後續還有瑪莎拉蒂跑車

2020-02-05 18:05

色男想撿屍馬路邊猛頂醉女 她驚醒大喊「強姦！」

2020-02-05 17:07

基隆1死3傷氣爆追因 疑洗澡沒瓦斯自己換釀災

2020-02-05 23:16

印度男研究生涉強制性交 二審逆轉改判無罪

2020-02-05 16:36

影／双喜總經理陳永雄 遭會計陳玉玲盜用1.118餘億元

2020-02-05 15:29

看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

2020-02-05 12:29

販售性虐待A片 東京熱便利屋負責人被起訴

2020-02-05 11:21

基隆公寓氣爆1死 全棟遭殃

2020-02-05 14:10

工作多到補休休不完！書記官要求北檢改付加班費勝訴

2020-02-05 19:21

北市65歲男工人破頭命危 21樓墜落17樓

2020-02-05 18:53

老翁寒夜騎錯路140公里 新北騎到台中清水遇暖警解危

2020-02-05 09:22

醫院就在前方 GOGORO追撞路邊拋錨貨車騎士喪命

2020-02-05 12:38

「小妖精、想咬一口」 華航機師性騷擾空姐判賠10萬元

2020-02-05 11:56

大學生騎車導航迷途陷溪底受寒 警助狼狽脫困

2020-02-05 22:52

降低車禍發生率 警方在台南市金華路加強違規取締

2020-02-05 08:47

「像被炸彈轟炸」 基隆1死 氣爆前住戶聽到瓦斯外洩聲音

2020-02-05 12:27

殺女友、洗衣機悶死雙胞胎 檢求重刑

2020-02-05 00:09

年輕男律師發酒瘋 路邊踹毆警察被起訴

2020-02-05 16:06

屏東凌晨大樓傳火警2人嗆傷送醫 住戶飽受驚嚇

2020-02-05 09:54

購買口罩實名制明天上路 高市警要求加強藥局巡邏

2020-02-05 14:00

照三餐噓寒問暖 女陷中日混血退休師網戀險被騙39萬

2020-02-05 16:45

真有人囤防疫物資？法務部：中、南部2地檢署偵辦中

2020-02-05 16:57

3名泰女貪圖新台幣4千元 夾藏11公斤K毒來台

2020-02-05 10:57

蔡正元：若沒限制出境 早就赴武漢處理台商返回事宜

2020-02-05 19:14

買蛤蜊A攤販500元還裝傻 「全都錄」拘役30日

2020-02-05 16:03

轉傳台商全家罹武漢肺炎 南投青農挨告

2020-02-05 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top