嘉義狼父猥褻一對子女 二審判賠子女及前妻138萬元

嘉義有狼父4年多前遭未滿14歲的一對子女控訴，在住處及坐車途中多次強摸女兒胸部與下體，甚至以手指戳弄兒子肛門，直至前妻從女兒手機line發現前夫傳來曖昧文字，經追問後才東窗事發，二審依加重強制猥褻罪處當事人2年10個月徒刑，不服上訴中，另前妻及子女請求精神賠償，獲賠138萬元定讞。

當事人及辯護人主張，2014年6月車禍事故造成腦部受傷，已達重度失智程度，案發期間對於隱私性別的認知降低，性衝動控制產生障礙，辯識行為違法及依其辨識而行為的能力，均較常人顯著減低。

經合議庭委託精神鑑定，認當事人案發期間應仍處於腦傷的恢復階段，推測其當時心智狀態應較目前為差，且因腦傷後有可能出現失語、個性改變、情緒不穩定、注意力不集中、判斷力及記憶力減退、衝動控制能力減弱、行為退化等現象，而表現出幼稚、嬉鬧、對立、惡作劇等兒童般的行為，也有可能造成對性別隱私觀念及性認知的降低，及性衝動控制的障礙。

合議庭認為，當事人確已因腦傷造成的心智缺陷，致其辨識行為違法及依其辨識而行為的能力，已有顯著減低情形，但並未達無識別能力的程度，且民法有關侵權行責任的認定，僅規定於行為人為行為時無識別能力者，始由法定代理人負損害賠償責任。因此，認當事人賠償138萬元給受害子女及前妻。

檢警調查，這名父親從2015年6月到2016年8月間，在嘉義縣住處以手伸進女兒胸部與隔著內褲撫摸下體多次；2016年8月10日中午，父女搭車到嘉義高鐵站途中，父親在車上把手伸進女兒衣服內摸胸部。不光女兒遭父親猥褻外，2015年6月間，父親在住處掉兒子的褲子，用手指戳弄兒子的肛門。