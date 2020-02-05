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和北檢討加班費兩官司都贏！前書記官：我不是要找麻煩

2020-02-05 19:32聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

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台北地檢署前書記官陳建曄創設「靠北書記官」、「台灣書記官工會」臉書粉絲專頁，離職後仍捍衛書記官權益，他離職後針對值班制度及休不完的補休改給付加班費等，提出2件行政訴訟，台北地方法院均判陳勝訴。陳建曄指出，他提訴訟不是要找麻煩，而是要突顯問題，期待基層司法人員的環境能有改善。

陳建曄表示，他身為法律人，認為法秩序應要符合公平正義，加班給錢也是天經地義，但他進入公部門後發現「加班給錢」並不容易。他說，台北地檢從頭到尾都沒有為難他，法官需要的資料，北檢均配合提出，他也知道北檢的立場，也清楚機關就是沒錢，他提訴訟的目的是為突顯問題，讓相關主事者了解困境，進而改善基層司法人員的環境。

他說，大法官釋字785號解釋剛好在他的訴訟判決前出爐，且不只警消人員，包括醫療人員、法院或檢方人員、關務員等都受用，若不是這號解釋，法院是否能做出不同以往的判決，仍有待商榷，但他也認為法官十分認真，在判決中闡述詳細理由。

陳建曄說，他希望北檢不要再上訴，「上訴太丟臉了」，但若案件上訴，自己也已經準備好應戰；他也說，「天佑書記官」，希望大法官釋字785號解釋、他的判決，能讓書記官的權益受到應有的保障。

加班費大法官司法

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