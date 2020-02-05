親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

台商返台包機事件惹議 國民黨切割徐正文：涉擾防疫祭黨紀

僅出生30小時就確診！ 武漢肺炎恐能母嬰垂直感染

機車尾多貼6顆藍色燈挨罰900 法官撤單：不影響安全

2020-02-05 19:26聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄林姓男子在機車的車尾貼6顆藍色小燈，側邊也加裝藍色燈光，去年5日晚間騎車經過左營區被警方攔查，依違反道路交通管理處罰條例開罰900元。林不服對高雄市政府交通局提訴訟，高雄地院勘驗發現，機車所貼的藍色小燈等不會造成其他用路人刺眼，不至於影響行車安全，判免罰，全案可上訴。

判決指出，林姓男子去年5月10日晚間7點多，騎車行經高雄左營區明誠路、河堤路口被攔查，當場依「擅自變更原規格設備」違規開單舉發，林雖表示不服，警方仍依違反道路交通管理處罰條例處900元罰鍰。

林姓男子主張，道路交通管理處罰條例允許車輛在不影響行車安全的狀況下做些微改裝，他僅於機車的尾燈下方增加微弱、流明度低藍色燈光，沒影響尾燈正常辨視，還可當尾燈故障時臨時輔助燈光，另他於車身右前方、後輪下方裝側燈，能強化其他車輛辨識判斷，反而增加行車安全，盼能撤單免罰。

高市交通局則指，道路交通安全規則有規定「車燈噴色屬不得變更的設備規格」，一般駕駛人不習慣這種藍色燈光，容易發生行車事故，若夜間開啟藍燈恐與警車或工程救險車的閃燈混淆，影響行車安全。

法官勘驗發現，林姓男子的機車原本的車尾燈並沒變更，是多出6顆用貼的藍色小燈，而車頭燈也沒改動，僅多出隱約能看到的藍色光，且這些藍燈還不致造成用路人因反射而產生刺眼，應不會影響行車安全；由於原本開罰法令為「變更原有規格致影響行車安全」，林的行為並沒有構成。

高雄林姓男子在機車加裝藍色燈光，被警方依違反道路交通管理處罰條例開罰900元，他...
高雄林姓男子在機車加裝藍色燈光，被警方依違反道路交通管理處罰條例開罰900元，他不服提告，高雄地院認為該燈光應沒有影響行車安全，撤銷改判免罰。圖與本案無關。圖／本報資料照
分享

事故

延伸閱讀

捷運景安站景平路單號路段 20日起實施機車退...

平溪天燈節周六交管 5線接駁

防撞限高門架 桃市試辦告警系統

防誤闖撞限高門架 桃市試辦雷達偵測告警系統

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

小蝦米鬥贏大鯨魚！書記官討加班費 法官批北檢違法

2020-02-05 17:48

和北檢討加班費兩官司都贏！前書記官：我不是要找麻煩

2020-02-05 19:32

工作多到補休休不完！書記官要求北檢改付加班費勝訴

2020-02-05 19:21

蔡正元：若沒限制出境 早就赴武漢處理台商返回事宜

2020-02-05 19:14

年輕男律師發酒瘋 路邊踹毆警察被起訴

2020-02-05 16:06

買蛤蜊A攤販500元還裝傻 「全都錄」拘役30日

2020-02-05 16:03

影／双喜總經理陳永雄 遭會計陳玉玲盜用1.118餘億元

2020-02-05 15:29

豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

2020-02-05 14:34

貼文指台武漢肺炎病例破千 無業男瞎扯觸法被逮

2020-02-05 14:17

照護員、護理師上銬吵鬧住民 四肢受限無法逃出火場

2020-02-05 14:12

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40

看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

2020-02-05 12:29

網傳武漢肺炎人狗互傳 林男遭調查局法辦

2020-02-05 12:27

前原民立委簡東明遭控賄選 最高法院判無罪確定

2020-02-05 12:13

酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

2020-02-05 12:10

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

扯鈴教練冒用「扯鈴聯盟」謊稱赴法交流 詐得640萬遭訴

2020-02-05 11:45

毒蟲偷愛心捐款箱 法官罰他105倍

2020-02-05 11:26

防堵武漢肺炎疫情假訊息 調查局啟動「防疫專案」

2020-02-05 11:25

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

賄選判刑9月 李全教入獄

2020-02-05 00:21

轉傳台商全家罹武漢肺炎 南投青農挨告

2020-02-05 00:06

審判時無法詰問被害人 性侵犯聲請釋憲

2020-02-04 23:49

查酒駕 宜警配發指揮棒檢測器

2020-02-04 23:36

不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22

轉貼留言質疑蘇嘉全存款挨告 檢方說那是可受公評之事

2020-02-04 20:17

釋憲逼性侵被害人出庭 法官：不是每個人都是Lady Gaga

2020-02-04 19:54

倒車擦撞鄰車挨罰 男子辯「停車場非道路」無用

2020-02-04 19:36

獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

2020-02-04 19:35

戴腳鐐破窗逃出新竹地院 槍砲犯遭判一年徒刑

2020-02-04 19:32

警員助查車籍資料變幫忙討債 判2年緩刑、罰2萬

2020-02-04 19:27

黨產會追徵大孝大樓7.8億元 法院裁准停止執行

2020-02-04 18:17

羅淑蕾被爆跟團「耍大牌」 她求償200萬雙方有意和解

2020-02-04 18:16

偵查佐疑索賄35萬元 法官相信是借款但未付利息判5年

2020-02-04 17:44

性侵被害人不用到法庭詰問違憲？北律：侵害被告防禦權

2020-02-04 16:55

公關公司溯溪遇山洪釀一死 帶隊教練被認定過失起訴

2020-02-04 16:50

林暐哲控告違反著作權 青峰今低調出庭應訊

2020-02-04 16:49

連撞2車酒測值高達1.09 警察酒測少個動作他獲判無罪

2020-02-04 16:28
看更多

熱門文章

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

基隆深夜民宅氣爆 屋內發現焦屍 另有一人灼傷送醫

2020-02-04 23:32

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40

影／基隆1死氣爆疑換瓦斯桶惹禍 10戶民宅受損玻璃全碎

2020-02-05 03:42

人夫趁她不在玷辱外甥女 人妻不恥惡行氣得休夫

2020-02-05 07:33

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

詐團藏匿樹林興仁花園夜市 業者將整頓 嚴格把關承租人

2020-02-04 23:38

防疫莫恐慌 警方懷疑蘆洲陌生人按門鈴是為了傳教

2020-02-04 20:14

豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

2020-02-05 14:34

影／民宅氣爆鐵窗炸飛1死1傷 鄰居玻璃迸裂少女手割傷

2020-02-05 00:51

影／醉漢自稱「剛從武漢回來」 大鬧早餐店嚇壞民眾

2020-02-04 20:52

酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

2020-02-05 12:10

獨／新北警騙拘票沒被懲處還占爽缺 引發基層不滿

2020-02-05 18:04

不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22

影／双喜總經理陳永雄 遭會計陳玉玲盜用1.118餘億元

2020-02-05 15:29

色男想撿屍馬路邊猛頂醉女 她驚醒大喊「強姦！」

2020-02-05 17:07

看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

2020-02-05 12:29

印度男研究生涉強制性交 二審逆轉改判無罪

2020-02-05 16:36

販售性虐待A片 東京熱便利屋負責人被起訴

2020-02-05 11:21

獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

2020-02-04 19:35

釋憲逼性侵被害人出庭 法官：不是每個人都是Lady Gaga

2020-02-04 19:54

林口高爾夫球場前死亡車禍 機車疑犁田遭對向卡車輾斃

2020-02-05 17:55

影／膠筏翻覆船長困在朝天的船底漂流求生 獲救已失溫

2020-02-04 21:03

涉貪檢井樹華落跑 合謀律師判8年

2020-02-05 00:01

殺女友、洗衣機悶死雙胞胎 檢求重刑

2020-02-05 00:09

「小妖精、想咬一口」 華航機師性騷擾空姐判賠10萬元

2020-02-05 11:56

「像被炸彈轟炸」 基隆1死 氣爆前住戶聽到瓦斯外洩聲音

2020-02-05 12:27

醫院就在前方 GOGORO追撞路邊拋錨貨車騎士喪命

2020-02-05 12:38

降低車禍發生率 警方在台南市金華路加強違規取締

2020-02-05 08:47

倒車擦撞鄰車挨罰 男子辯「停車場非道路」無用

2020-02-04 19:36

小蝦米鬥贏大鯨魚！書記官討加班費 法官批北檢違法

2020-02-05 17:48

年輕男律師發酒瘋 路邊踹毆警察被起訴

2020-02-05 16:06

購買口罩實名制明天上路 高市警要求加強藥局巡邏

2020-02-05 14:00

轉貼留言質疑蘇嘉全存款挨告 檢方說那是可受公評之事

2020-02-04 20:17

3名泰女貪圖新台幣4千元 夾藏11公斤K毒來台

2020-02-05 10:57

買蛤蜊A攤販500元還裝傻 「全都錄」拘役30日

2020-02-05 16:03

轉傳台商全家罹武漢肺炎 南投青農挨告

2020-02-05 00:06

照三餐噓唏問暖 女陷中日混血退休師網戀險被騙39萬

2020-02-05 16:45

影／坐倒蓋翻覆膠筏獲救 船長：大湧浪來方向盤沒打好

2020-02-05 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top