工作多到補休休不完！書記官要求北檢改付加班費勝訴

台北地檢署。本報資料照片 分享 facebook 台北地檢署前書記官陳建曄除針對值班制度，提訴訟向北檢討加班費勝訴外；他另因補休假休不完要求北檢給付加班費，提起行政訴訟，台北地方法院也判陳勝訴，北檢應給付14小時共3528元加班費，仍可上訴。

陳建曄提告主張，他2018年3月5日、2018年6月27日及2018年7月11日仍有18小時補休假未休，但他已經離職無法再休，改向北檢申請加班費遭拒絕，向保訓會提復審被駁回，他提行政訴訟尋求救濟。

他認為，北檢沒有建置書記官補休假和平衡系統，放任機關浮濫使用人力，冗化行政流程，導致書記官大量超勤加班，但北檢卻以財政負擔作為行使裁量權的理由，沒有正當性。

陳建曄認為，他從2018年3月至8月超時加班313小時，客觀上已經無法再休假，但北檢卻拒絕他申請加班費，且他已經離職，無法再享有補休利益，故依時薪252元計算，請求4284元加班費。

北檢指出，陳建曄自行選擇補休假作為補償，但他因個人生涯規劃辭職，且他提辭職後到真正離職日仍有2個月，有充分時間可以規劃補休假，但他在離職前沒有休完，視為放棄補休假權利，再申請加班費實屬無據。

法官認為，根據陳建曄2018年3月至8月的出勤紀錄等資料，陳每月超勤時數超過30小時，最高一個月超勤83小時，顯見陳上班時間超過法定上班時數，且認定陳因業務繁重導致無法修完補休假。

判決指出，陳建曄的工作若在法定上班時間內做不完，就必須超時服勤完成工作，而北檢一再給予陳補休假，實際上毫無實益，只是會讓陳一再循環花更多超勤時間完成工作。

法院認為，陳實際上不可能以補休假方式達到補償目的，北檢針對陳超時服勤，本就應以支付加班費為原則，且因陳已經離職，「裁量權減縮至零」，只能給付陳加班費。

判決指出，陳考量業務運作，選擇在機關整體調動時間離職，且即使決定離職，仍在任職期間戮力從公，沒有擱置案件擅自請假，但北檢卻以陳沒有適時申請補休為由放棄補休權利來苛責陳，顯然眛於現實，不符合公務人員保障法，因此根據出勤紀錄，判北檢應給付陳建曄14小時共3528元加班費。