小蝦米鬥贏大鯨魚！書記官討加班費 法官批北檢違法

台北地檢署。本報資料照片 分享 facebook

台北地檢署前書記官陳建曄任職期間曾從下午5點半值勤至隔天上午8點半，向北檢申請加班費遭拒，僅獲補休假，他不服提行政訴訟，台北地方法院認為北檢片面以財政、預算困難逕自給補休假，沒有給陳選擇權利，明顯違法，判撤銷處分及復審決定，可上訴。

陳建曄主張，他2017年11月17日從下午5點半值勤至隔天上午8點半，向北檢申請加班費3856元遭拒，他不服向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，獲撤銷處分。

北檢事後再認定陳建曄下午5點半至晚間11點35分「加班」6小時，但因機關財政、預算限制，核發6小時補休；另晚間11點35分至隔天上午8點半，屬於「待命執勤」，依相關規定每小時核發60元執勤費共540元，另陳逾期申請，北檢逕自核予6小時加班補休、3小時值班補休。

陳建曄仍不服提復審被駁回，再提行政訴訟尋求救濟，他認為「加班」、「值勤」只是用語不同，即使晚間11點35分過後在家待命，仍會依長官指示執行職務，實際上都是在上班以外時間工作，應該給付加班補償，北檢預算困難並非正當理由，且他已經離職，北檢給予補休假對他而言沒有意義。

他認為，大法官釋字785號解釋指出，公務員在上班時間以外執行職務，屬於「超勤」，依法給予加班費、補休假的補償，應受到憲法保障，而北檢主張補償方式是機關裁量權，他不得選擇領加班費，此部分和大法官解釋意旨相違背。

北檢則抗辯，加班、值班本屬不同概念，陳建曄自晚間11點35分至隔天上午8點半在私人住所待命值班，屬於處理臨時、突發事件的「值勤」，且未接獲業務時可以從事任何與工作無關的活動，包括睡覺，因此陳沒有理由請領加班費。

北檢認為，至於陳建曄同日下午5點半至晚間11點35分屬於加班，機關核發補休假，陳因個人生涯規劃而離職，無法利用補休機會，是自行放棄補休權利，不能歸責於機關。

法官認為，在機關內執勤、在私人住所待命，兩者勤務高、低密度有別，陳建曄主張給予相同的補償有所違誤，認定北檢給付陳晚間11點35分至隔天上午8點半540元值勤費有理由。

但陳建曄下午5點半至晚間11點35分的加班部分，北檢片面以財政、預算困難為由，逕自核給陳6小時補休，而沒有讓陳選擇加班費或其他補償方法，嚴重侵害陳服公職權的保障，明顯違法。

法官指出，檢察體系書記官只能請求超時工作加班補修，對比法院體系的書記官，則可以請領超時工作的專案加班費，兩相對照顯得格外突兀，北檢實在不能以財政、預算為由卸責。

判決指出，陳建曄主張雖有理由，但案件涉及行政決定，因此判決撤銷原處分及復審決定，至於陳申請超時工作補償，應由北檢提出數種措施，例如加班費等，供陳選擇後再做成行政處分。