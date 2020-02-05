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買蛤蜊A攤販500元還裝傻 「全都錄」拘役30日

2020-02-05 16:03聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

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蔡姓男子上市場花200元買蛤蜊和蝦仁，付款時拿出2張千元紙鈔，吳姓老闆笑說「拒收」，蔡將其中1張放在磅秤上，老闆女兒拿出1張500元和3張100元紙鈔找，詎料蔡趁她將千元紙鈔收入錢筒時，把500元紙鈔塞入褲頭，再謊稱「少找500元」。新北地院依詐欺罪判蔡拘役30日，得易科罰金，他主張無罪而上訴，高等法院駁回定讞。

老闆的女兒另求償1萬3200元，新北院民事庭審理中。

蔡在工地推水車維生，有公共危險前科。2018年8月31日早上，蔡到新北市一處販售海鮮食品的攤販，向吳姓老闆購買各100元的蛤蜊和蝦仁，他拿1000元紙鈔讓老闆找，當老闆女兒找回800元時，蔡卻謊稱少找500元。蔡還裝模作樣四處尋找，老闆以為真的漏找，補了張500元鈔票給他。

老闆女兒表示，蔡拿了錢後便騎車離去，但晚上她調閱監視器，發現的確是有找3張100元和1張500元紙鈔，蔡將500元鈔票收進褲頭裡。

新北地院勘驗監視器畫面，發現蔡的右手拿到800元鈔票後，雙手握住鈔票，而後左手似有拿取物品朝左邊腰帶伸入褲頭，後來再攤手表示「少找錢」，認定蔡有詐欺故意。

蔡姓男子上訴時表示，老闆女兒找了4張100元給他，他將其中1張百元鈔還給對方，店家再找他1張500元；他辯稱第一次找錢時，左手伸入褲頭「是在拉左邊的褲子褲頭」，不是藏鈔。不過高院認為當天天氣晴朗，攤位棚架沒有明顯的大風，沒有紙鈔掉落或飛走的情況，況且吳姓老闆看到蔡攤開雙手時，只看到「3張鈔票」，認定蔡說詞不可信。

刑法詐欺取財罪法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，刑度不輕，高院認為一審量刑妥適。蔡抱怨沒有犯罪，且開庭所花費的心力、金錢「不只500元」，為的就是要證明自己清白，也不願和解，但高院認為他的辯解無理由，就算花超過500元的氣力也無法反推他沒詐欺，駁回上訴。

詐欺

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