親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

2020-02-05 14:34聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

居住高雄前鎮區一處豪宅大樓社區的謝姓男子涉長期在屋內喧囂、停車場按喇叭飆速、更疑跟蹤住戶的恐怖行徑，被社區管委會訴請法院強制遷離；不料謝持續滋擾，管委會再打官司要他強制出讓房屋所有權。一、二審雖判管委會敗訴，高雄高分院更一審認為光靠勸阻及遷離已無法維護社區安寧，改判謝強制出讓所有權，仍可上訴。

判決指出，依「公寓大廈管理條例」的強制出讓，並不是無償出讓，謝姓男子應於判決確定後3個月內自行出讓，完成移轉登記手續，逾時則可由法院拍賣，他也會取得賣出的價金，沒有剝奪他財產。

管委會提告主張，謝姓男子住在社區4樓並為區分所有權人，卻從2013年11月起長期在屋內喧囂，在社區停車場內危險高速駕駛、任意鳴按喇叭，甚至疑持攻擊性武器及跟蹤住戶，種種行徑已對社區住戶造成身體、生命、財產威脅，管委會提告他強制遷離，法院於2015年3月判准。

不料謝姓男子非但沒搬還持續製造喧囂，反覆駕車高速進出停車場，更持斧頭劈砍安全梯扶手、逃生照明設備，管委會2015年6月27日的區分所有權人會議中，依公寓大廈管理條例、社區內部公約，決議謝強制出讓房屋，而再度提起訴訟。

謝姓男子辯稱，他雖在停車場開車的車速較快，並沒導致任何人受傷，且指控他凌晨砍壞扶手，沒錄到他手持斧頭，管委會也該舉證他有喧囂或狂按喇叭的行為；謝另指，他有合法財產權、也已被執行搬遷，要求他再出讓所有權根本不合理。

一、二審認為，該社區的2015年6月27日舉行的區分所有權人會議，178戶出席有151戶同意謝姓男子強制出讓房地，不過當月底謝被強制遷離後，已不能進入停車場，即使假藉返回社區拿取信件的機會不斷按喇叭，能以勸導、報警處理或蒐證提告等方式制止，尚沒必要使出強制出讓的最後手段，判社區敗訴。

全案被最高法院發回更審後，更一審卻認為，社區多次勸阻謝姓男子都未改善，才訴請強制遷離，但審理期間，他持續有系爭滋擾、揮斧行徑，管委會於是做出強制出讓的決議，加上他搬走還藉拿信件回來滋擾，種種事件累積，足以認定若不強制他出讓房地，已無法達成維護住戶安全、社區安寧。

居住高雄前鎮區一處豪宅大樓社區的謝姓男子涉長期滋擾，管委會決議強制出讓，高雄高分...
居住高雄前鎮區一處豪宅大樓社區的謝姓男子涉長期滋擾，管委會決議強制出讓，高雄高分院更一審判准，仍可上訴。圖為該社區門口。圖／翻攝Google map
分享

停車場

延伸閱讀

22萬戶未接汙水管 北市加碼補助

防武漢肺炎進社區 高市教稀釋漂白水消毒

「非我家人、入住索命」 南部最凶豪宅求售

豪宅破盤求售 鄰居捧現金1.7億搶買

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

前原民立委簡東明遭控賄選 最高法院判無罪確定

2020-02-05 12:13

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

貼文指台武漢肺炎病例破千 無業男瞎扯觸法

2020-02-05 14:17

照護員、護理師上銬吵鬧住民 四肢受限無法逃出火場

2020-02-05 14:12

看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

2020-02-05 12:29

網傳武漢肺炎人狗互傳 林男遭調查局法辦

2020-02-05 12:27

酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

2020-02-05 12:10

「小妖精、想咬一口」 華航機師性騷擾空姐判賠10萬元

2020-02-05 11:56

扯鈴教練冒用「扯鈴聯盟」謊稱赴法交流 詐得640萬遭訴

2020-02-05 11:45

毒蟲偷愛心捐款箱 法官罰他105倍

2020-02-05 11:26

防堵武漢肺炎疫情假訊息 調查局啟動「防疫專案」

2020-02-05 11:25

賄選判刑9月 李全教入獄

2020-02-05 00:21

轉傳台商全家罹武漢肺炎 南投青農挨告

2020-02-05 00:06

審判時無法詰問被害人 性侵犯聲請釋憲

2020-02-04 23:49

查酒駕 宜警配發指揮棒檢測器

2020-02-04 23:36

不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22

轉貼留言質疑蘇嘉全存款挨告 檢方說那是可受公評之事

2020-02-04 20:17

釋憲逼性侵被害人出庭 法官：不是每個人都是Lady Gaga

2020-02-04 19:54

倒車擦撞鄰車挨罰 男子辯「停車場非道路」無用

2020-02-04 19:36

獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

2020-02-04 19:35

戴腳鐐破窗逃出新竹地院 槍砲犯遭判一年徒刑

2020-02-04 19:32

警員助查車籍資料變幫忙討債 判2年緩刑、罰2萬

2020-02-04 19:27

黨產會追徵大孝大樓7.8億元 法院裁准停止執行

2020-02-04 18:17

羅淑蕾被爆跟團「耍大牌」 她求償200萬雙方有意和解

2020-02-04 18:16

偵查佐疑索賄35萬元 法官相信是借款但未付利息判5年

2020-02-04 17:44

性侵被害人不用到法庭詰問違憲？北律：侵害被告防禦權

2020-02-04 16:55

公關公司溯溪遇山洪釀一死 帶隊教練被認定過失起訴

2020-02-04 16:50

林暐哲控告違反著作權 青峰今低調出庭應訊

2020-02-04 16:49

連撞2車酒測值高達1.09 警察酒測少個動作他獲判無罪

2020-02-04 16:28

影／南投青農網路散布「全家中標」 武漢台商控妨害名譽

2020-02-04 15:11

不滿國安私菸案 配音員臉書發文扭斷小英脖子遭法辦

2020-02-04 15:04

「我不想被羞辱」 李全教議長賄選案提前報到執行

2020-02-04 14:36

查驗員遭貨櫃擠死 貨運公司上下都有刑責

2020-02-04 14:14

馬籍女陽明山上遭搶30萬元 假Uber司機等3人遭起訴

2020-02-04 14:11

恐怖情人在女友老家門口放鞭炮 檢依恐嚇罪起訴他

2020-02-04 13:53

火氣大代價高！三字經駡人欲強拉施暴被判拘50天

2020-02-04 13:13
看更多

熱門文章

基隆深夜民宅氣爆 屋內發現焦屍 另有一人灼傷送醫

2020-02-04 23:32

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

嗆公民老師「螺紋保險套」挨告 館長今出庭

2020-02-04 15:27

台北市區競速飆車撞死3人 謝亞軒判關12年定讞

2020-02-04 15:01

影／基隆1死氣爆疑換瓦斯桶惹禍 10戶民宅受損玻璃全碎

2020-02-05 03:42

影／南投青農網路散布「全家中標」 武漢台商控妨害名譽

2020-02-04 15:11

戴腳鐐破窗逃出新竹地院 槍砲犯遭判一年徒刑

2020-02-04 19:32

影／豐原婦領2萬騎車全噴飛 路人幫忙撿錢助招領

2020-02-04 16:24

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40

人夫趁她不在玷辱外甥女 人妻不恥惡行氣得休夫

2020-02-05 07:33

高雄調整偵查隊長 2鬧區隊長調至郊區

2020-02-04 19:23

羅淑蕾被爆跟團「耍大牌」 她求償200萬雙方有意和解

2020-02-04 18:16

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

偵查佐疑索賄35萬元 法官相信是借款但未付利息判5年

2020-02-04 17:44

老翁持刀找前妻 兒子挺身護媽持電風扇打傷爸

2020-02-04 15:11

詐團藏匿樹林興仁花園夜市 業者將整頓 嚴格把關承租人

2020-02-04 23:38

防疫莫恐慌 警方懷疑蘆洲陌生人按門鈴是為了傳教

2020-02-04 20:14

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

影／民宅氣爆鐵窗炸飛1死1傷 鄰居玻璃迸裂少女手割傷

2020-02-05 00:51

不滿國安私菸案 配音員臉書發文扭斷小英脖子遭法辦

2020-02-04 15:04

影／醉漢自稱「剛從武漢回來」 大鬧早餐店嚇壞民眾

2020-02-04 20:52

林暐哲控告違反著作權 青峰今低調出庭應訊

2020-02-04 16:49

連撞2車酒測值高達1.09 警察酒測少個動作他獲判無罪

2020-02-04 16:28

高雄死亡車禍 女騎士捲入大車底

2020-02-04 19:29

不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22

酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

2020-02-05 12:10

影／詐團據點竟在樹林興仁花園夜市 上網交友專騙越南人

2020-02-04 16:29

獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

2020-02-04 19:35

警員助查車籍資料變幫忙討債 判2年緩刑、罰2萬

2020-02-04 19:27

影／唆使女兒拿走機車上的錢包 犯案母女背後有洋蔥

2020-02-04 17:20

飆車撞死3人還討債砍人 謝亞軒二審獲輕判

2020-02-04 19:34

影／膠筏翻覆船長困在朝天的船底漂流求生 獲救已失溫

2020-02-04 21:03

看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

2020-02-05 12:29

豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

2020-02-05 14:34

販售性虐待A片 東京熱便利屋負責人被起訴

2020-02-05 11:21

公關公司溯溪遇山洪釀一死 帶隊教練被認定過失起訴

2020-02-04 16:50

釋憲逼性侵被害人出庭 法官：不是每個人都是Lady Gaga

2020-02-04 19:54

基隆遊客遊池上 路況不熟倒車迴轉險落田

2020-02-04 15:30

殺女友、洗衣機悶死雙胞胎 檢求重刑

2020-02-05 00:09

涉貪檢井樹華落跑 合謀律師判8年

2020-02-05 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top