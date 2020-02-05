豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

居住高雄前鎮區一處豪宅大樓社區的謝姓男子涉長期在屋內喧囂、停車場按喇叭飆速、更疑跟蹤住戶的恐怖行徑，被社區管委會訴請法院強制遷離；不料謝持續滋擾，管委會再打官司要他強制出讓房屋所有權。一、二審雖判管委會敗訴，高雄高分院更一審認為光靠勸阻及遷離已無法維護社區安寧，改判謝強制出讓所有權，仍可上訴。

判決指出，依「公寓大廈管理條例」的強制出讓，並不是無償出讓，謝姓男子應於判決確定後3個月內自行出讓，完成移轉登記手續，逾時則可由法院拍賣，他也會取得賣出的價金，沒有剝奪他財產。

管委會提告主張，謝姓男子住在社區4樓並為區分所有權人，卻從2013年11月起長期在屋內喧囂，在社區停車場內危險高速駕駛、任意鳴按喇叭，甚至疑持攻擊性武器及跟蹤住戶，種種行徑已對社區住戶造成身體、生命、財產威脅，管委會提告他強制遷離，法院於2015年3月判准。

不料謝姓男子非但沒搬還持續製造喧囂，反覆駕車高速進出停車場，更持斧頭劈砍安全梯扶手、逃生照明設備，管委會2015年6月27日的區分所有權人會議中，依公寓大廈管理條例、社區內部公約，決議謝強制出讓房屋，而再度提起訴訟。

謝姓男子辯稱，他雖在停車場開車的車速較快，並沒導致任何人受傷，且指控他凌晨砍壞扶手，沒錄到他手持斧頭，管委會也該舉證他有喧囂或狂按喇叭的行為；謝另指，他有合法財產權、也已被執行搬遷，要求他再出讓所有權根本不合理。

一、二審認為，該社區的2015年6月27日舉行的區分所有權人會議，178戶出席有151戶同意謝姓男子強制出讓房地，不過當月底謝被強制遷離後，已不能進入停車場，即使假藉返回社區拿取信件的機會不斷按喇叭，能以勸導、報警處理或蒐證提告等方式制止，尚沒必要使出強制出讓的最後手段，判社區敗訴。