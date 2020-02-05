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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

照護員、護理師上銬吵鬧住民 四肢受限無法逃出火場

2020-02-05 14:12聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市三芝區某護理之家住民曾姓男子，要求抽菸被拒而大吵大鬧，徐姓、李姓照顧員和胡姓護理師把他銬在病床上、綑綁雙腳，推到防火門外；不料，曾掙脫手銬點火燒棉繩引起大火，無法逃生送命。士林地方法院宣判，徐等3人犯過失致人於死罪，判處4至5月徒刑，可易科罰金，其中李、胡緩刑2年。

去年5月4日晚上9時許，60多歲曾姓男子要求抽菸，但因已超過管制時間遭拒，曾不滿而大聲吵鬧，持椅子攻擊胡姓女護理師、李姓男照顧員，李立即聯繫徐姓男照顧員協助。

李拿出金屬手銬把曾銬在病床上，曾持續大吼大叫，三人便合力把曾躺臥的病床拖到防火門外，隔離在二棟建築物間的走廊。當時曾大聲揚言「放火燒屋」，李拿出另一副手銬再銬住曾的右手、用棉繩綑綁雙腳，胡、徐均目睹曾四肢受到限制。

當晚11時許，徐等3人疏於注意曾身上有打火機，曾掙脫持打火機點燃腳部棉繩，不慎引燃棉被等易燃物，曾因四肢受限無法逃生，最後因呼吸性休克死亡。

判決指出，照顧員和護理師在約束住民時，應遵守使用約束準則，竟疏於注意，獨自將曾姓住民留在建築物間的廊道，並關閉防火門，使曾自行點燃易燃物，因四肢遭受約束而無法逃生，致曾死亡。

辯護人請求依照刑法59條情堪憫恕減刑，但法官認為3人行為客觀上不足引起同情，難認有情輕法重之處，不採信辯護人主張。

法官認為，徐等3人犯後坦承犯行，也和告訴人曾的家屬達成和解，支付賠償金，家屬當庭同意給予被告胡、李緩刑機會。而徐照顧員雖也履行賠償、家屬不再追究，但因前科不符緩刑要件。

徐等3人犯過失致死罪，徐判處4月徒刑，可易科罰金12萬元;李判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，緩刑2年;胡判處5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑2年。全案可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片
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護理師抽菸

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