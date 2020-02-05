新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

內政部警政署前年3月規畫「斬手專案」打擊詐欺集團，卻爆出新北員警為了賺嘉獎，偽造假資料向檢察官請領拘票，導致3名刑案涉案人被不法剝奪行動自由，連分局長都被約談，最終有6人被依偽造文書和瀆職等罪起訴。新北地院審理時，有員警坦承犯行，也有人崩潰大哭供稱「不知道會那麼嚴重」，最後分別被判8月到2年不等刑期，僅2人獲緩刑。

據了解，警方尚未收到判決書，目前未對6人做出懲處。有警界高層得知消息後，第一時間反應「那麼嚴重喔」，對判決結果相當錯愕，強調會依法秉公處理。

判決指出，涉嫌騙拘票的員警分別是海山分局海山派出所林姓警員、文聖派出所方姓、蔡姓2名警員、以及偵查隊的魏姓警員，另外2人則是三峽分局偵查隊的賴姓偵查佐、永和分局永和派出的賴姓警員。

涉案6警分別有製作假的通知書送達日期、盜用公印和未經主官管核章情形，甚至有員警前往嫌疑人住處張貼第一次通知書後，隨即帶著通知書到超商影印，將日期往後修改，藉此請領拘票，導致被拘提的7名刑案涉嫌人當中，有3人被不法剝奪行動自由。

審理時，林、魏、賴等人否認犯行，賴女僅認偽造文書，方、蔡2人則是坦承一切，方女還為此在法庭上崩潰大哭，泣訴「我不知道為那麼嚴重」。