親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

全員下船趴趴走！鑽石公主號曾停基隆 遊客行蹤可能遍及雙北

首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

內政部警政署前年3月規畫「斬手專案」打擊詐欺集團，卻爆出新北員警為了賺嘉獎，偽造假資料向檢察官請領拘票，導致3名刑案涉案人被不法剝奪行動自由，連分局長都被約談，最終有6人被依偽造文書和瀆職等罪起訴。新北地院審理時，有員警坦承犯行，也有人崩潰大哭供稱「不知道會那麼嚴重」，最後分別被判8月到2年不等刑期，僅2人獲緩刑。

據了解，警方尚未收到判決書，目前未對6人做出懲處。有警界高層得知消息後，第一時間反應「那麼嚴重喔」，對判決結果相當錯愕，強調會依法秉公處理。

判決指出，涉嫌騙拘票的員警分別是海山分局海山派出所林姓警員、文聖派出所方姓、蔡姓2名警員、以及偵查隊的魏姓警員，另外2人則是三峽分局偵查隊的賴姓偵查佐、永和分局永和派出的賴姓警員。

涉案6警分別有製作假的通知書送達日期、盜用公印和未經主官管核章情形，甚至有員警前往嫌疑人住處張貼第一次通知書後，隨即帶著通知書到超商影印，將日期往後修改，藉此請領拘票，導致被拘提的7名刑案涉嫌人當中，有3人被不法剝奪行動自由。

審理時，林、魏、賴等人否認犯行，賴女僅認偽造文書，方、蔡2人則是坦承一切，方女還為此在法庭上崩潰大哭，泣訴「我不知道為那麼嚴重」。

法院認為，林男等人均為警職，本當謹守法律，卻為了斬手專案的績效和功獎偽造文書，甚至剝奪了他人行動自由，行為除了影響警方公信力，陷司法偵查機關於不義，更敗壞國家法紀，考量其犯罪情節和犯罪態度後，分別判處8月到2年不等刑期，方、蔡2人於緩刑期間須另支付公庫5萬元。全案可上訴。

內政部警政署前年3月規劃「斬手專案」打擊詐欺集團，卻爆出新北員警為了賺嘉獎，偽造...
內政部警政署前年3月規劃「斬手專案」打擊詐欺集團，卻爆出新北員警為了賺嘉獎，偽造假資料向檢察官請領拘票，導致3名刑案涉案人被不法剝奪行動自由，今有6人被分判8月到2年不等刑期，僅2人坦誠而獲緩刑。本報資料照片
分享

偽造文書新北

延伸閱讀

新北把關延後開學學生恐流入補習班 學校尚缺額...

新北居家檢疫者失聯 北市府：應嚴正處置

新北2男1女居家檢疫失蹤 侯友宜：已全數出境

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

前原民立委簡東明遭控賄選 最高法院判無罪確定

2020-02-05 12:13

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

2020-02-05 12:29

網傳武漢肺炎人狗互傳 林男遭調查局法辦

2020-02-05 12:27

酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

2020-02-05 12:10

「小妖精、想咬一口」 華航機師性騷擾空姐判賠10萬元

2020-02-05 11:56

扯鈴教練冒用「扯鈴聯盟」謊稱赴法交流 詐得640萬遭訴

2020-02-05 11:45

毒蟲偷愛心捐款箱 法官罰他105倍

2020-02-05 11:26

防堵武漢肺炎疫情假訊息 調查局啟動「防疫專案」

2020-02-05 11:25

賄選判刑9月 李全教入獄

2020-02-05 00:21

轉傳台商全家罹武漢肺炎 南投青農挨告

2020-02-05 00:06

審判時無法詰問被害人 性侵犯聲請釋憲

2020-02-04 23:49

查酒駕 宜警配發指揮棒檢測器

2020-02-04 23:36

不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22

轉貼留言質疑蘇嘉全存款挨告 檢方說那是可受公評之事

2020-02-04 20:17

釋憲逼性侵被害人出庭 法官：不是每個人都是Lady Gaga

2020-02-04 19:54

倒車擦撞鄰車挨罰 男子辯「停車場非道路」無用

2020-02-04 19:36

獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

2020-02-04 19:35

戴腳鐐破窗逃出新竹地院 槍砲犯遭判一年徒刑

2020-02-04 19:32

警員助查車籍資料變幫忙討債 判2年緩刑、罰2萬

2020-02-04 19:27

黨產會追徵大孝大樓7.8億元 法院裁准停止執行

2020-02-04 18:17

羅淑蕾被爆跟團「耍大牌」 她求償200萬雙方有意和解

2020-02-04 18:16

偵查佐疑索賄35萬元 法官相信是借款但未付利息判5年

2020-02-04 17:44

性侵被害人不用到法庭詰問違憲？北律：侵害被告防禦權

2020-02-04 16:55

公關公司溯溪遇山洪釀一死 帶隊教練被認定過失起訴

2020-02-04 16:50

林暐哲控告違反著作權 青峰今低調出庭應訊

2020-02-04 16:49

連撞2車酒測值高達1.09 警察酒測少個動作他獲判無罪

2020-02-04 16:28

影／南投青農網路散布「全家中標」 武漢台商控妨害名譽

2020-02-04 15:11

不滿國安私菸案 配音員臉書發文扭斷小英脖子遭法辦

2020-02-04 15:04

「我不想被羞辱」 李全教議長賄選案提前報到執行

2020-02-04 14:36

查驗員遭貨櫃擠死 貨運公司上下都有刑責

2020-02-04 14:14

馬籍女陽明山上遭搶30萬元 假Uber司機等3人遭起訴

2020-02-04 14:11

恐怖情人在女友老家門口放鞭炮 檢依恐嚇罪起訴他

2020-02-04 13:53

火氣大代價高！三字經駡人欲強拉施暴被判拘50天

2020-02-04 13:13

悔婚女產兩胎還巴著前男友要533萬 「正宮」不爽

2020-02-04 13:08

李全教涉議長賄選案判9月 決定今下午提前到案執行

2020-02-04 13:02

凱擘未屆期改善差別待遇再罰1200萬 法院判免罰

2020-02-04 12:20
看更多

熱門文章

基隆深夜民宅氣爆 屋內發現焦屍 另有一人灼傷送醫

2020-02-04 23:32

嗆公民老師「螺紋保險套」挨告 館長今出庭

2020-02-04 15:27

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

2020-02-05 11:08

台北市區競速飆車撞死3人 謝亞軒判關12年定讞

2020-02-04 15:01

影／基隆1死氣爆疑換瓦斯桶惹禍 10戶民宅受損玻璃全碎

2020-02-05 03:42

影／南投青農網路散布「全家中標」 武漢台商控妨害名譽

2020-02-04 15:11

戴腳鐐破窗逃出新竹地院 槍砲犯遭判一年徒刑

2020-02-04 19:32

影／豐原婦領2萬騎車全噴飛 路人幫忙撿錢助招領

2020-02-04 16:24

人夫趁她不在玷辱外甥女 人妻不恥惡行氣得休夫

2020-02-05 07:33

高雄調整偵查隊長 2鬧區隊長調至郊區

2020-02-04 19:23

「我不想被羞辱」 李全教議長賄選案提前報到執行

2020-02-04 14:36

羅淑蕾被爆跟團「耍大牌」 她求償200萬雙方有意和解

2020-02-04 18:16

偵查佐疑索賄35萬元 法官相信是借款但未付利息判5年

2020-02-04 17:44

老翁持刀找前妻 兒子挺身護媽持電風扇打傷爸

2020-02-04 15:11

馬籍女陽明山上遭搶30萬元 假Uber司機等3人遭起訴

2020-02-04 14:11

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

2020-02-05 10:56

防疫莫恐慌 警方懷疑蘆洲陌生人按門鈴是為了傳教

2020-02-04 20:14

詐團藏匿樹林興仁花園夜市 業者將整頓 嚴格把關承租人

2020-02-04 23:38

影／民宅氣爆鐵窗炸飛1死1傷 鄰居玻璃迸裂少女手割傷

2020-02-05 00:51

不滿國安私菸案 配音員臉書發文扭斷小英脖子遭法辦

2020-02-04 15:04

影／醉漢自稱「剛從武漢回來」 大鬧早餐店嚇壞民眾

2020-02-04 20:52

查驗員遭貨櫃擠死 貨運公司上下都有刑責

2020-02-04 14:14

林暐哲控告違反著作權 青峰今低調出庭應訊

2020-02-04 16:49

兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

2020-02-05 11:47

連撞2車酒測值高達1.09 警察酒測少個動作他獲判無罪

2020-02-04 16:28

不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22

高雄死亡車禍 女騎士捲入大車底

2020-02-04 19:29

影／詐團據點竟在樹林興仁花園夜市 上網交友專騙越南人

2020-02-04 16:29

河堤有狼！景美溪畔連續猥褻2女 判1年3月

2020-02-04 13:42

獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

2020-02-04 19:35

影／唆使女兒拿走機車上的錢包 犯案母女背後有洋蔥

2020-02-04 17:20

警員助查車籍資料變幫忙討債 判2年緩刑、罰2萬

2020-02-04 19:27

影／膠筏翻覆船長困在朝天的船底漂流求生 獲救已失溫

2020-02-04 21:03

飆車撞死3人還討債砍人 謝亞軒二審獲輕判

2020-02-04 19:34

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

2020-02-05 12:40

公關公司溯溪遇山洪釀一死 帶隊教練被認定過失起訴

2020-02-04 16:50

釋憲逼性侵被害人出庭 法官：不是每個人都是Lady Gaga

2020-02-04 19:54

基隆遊客遊池上 路況不熟倒車迴轉險落田

2020-02-04 15:30

倒車擦撞鄰車挨罰 男子辯「停車場非道路」無用

2020-02-04 19:36

殺女友、洗衣機悶死雙胞胎 檢求重刑

2020-02-05 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top