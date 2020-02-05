看護嗆護理站「害我沒工作」 法官判她無罪

高雄榮總內的黃姓女看護，去年某日外出購物，院內護理師打電話告知病患家屬，稱看護還沒回房。沒想到消息傳入黃姓看護耳裡，她暴怒質問護理站，「害我沒有工作」，還歇斯底里吞安眠藥，大鬧護理站，遭依違反醫療法送辦。然而橋頭地院認為，她行為還不至於強暴、脅迫，構成要件不足，判她無罪，還可上訴。

判決指出，黃姓女看護去年4月29日到任，受聘第三天就趁空檔外出購物；醫院蔡姓女護士沒看到看護，就打電話告訴病患家屬，稱看護還沒回房。黃姓看護直到4點回到醫院，第一時間就直衝護理站，拍打護理站桌子，並對站內護理師怒吼，「我有跟她講說我要出去吃飯」、「她跟家屬說我12點出去的」，還與其他病患家屬發生爭執。

黃直指蔡姓護士大喊，「她這樣子，害我沒有工作，你知道嗎」、「現在工作很難找」，接著回病房服用安眠藥。護理人員發現，趕緊通報警衛，黃又指名道姓對蔡姓護士叫囂，「我要找她來跟我說清楚，我到底幾點出去」、「是你們的護士把我搞砸的，工作誰要賠我」、「她害我沒工作」，衝入護理站大吼大叫。

蔡姓護士極度不滿，認為黃姓看護行為嚴重妨害護理人員執行護理業務，決定提告。橋頭地檢署依涉嫌妨害醫事人員執行醫療業務罪起訴黃姓看護。

黃姓看護坦言有上述言行，但堅決否認用強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害醫事人員執行醫療業務。黃辯稱，因蔡姓護士向病患家屬傳遞錯誤訊息，害家屬誤會她外出4個小時不顧病患，自己才一時情緒激動質問；她強調，蔡姓護士當時已完成護理業務，自認沒有妨害護理師執行業務。

橋頭地院反覆勘驗現場錄影畫面，認為黃姓看護言行並不涉及「強暴」、「脅迫」與「恐嚇」，咆哮內容不具有暴力、強制性質，無從證明黃有用非法方法妨害護理人員從事業務；頂多，她拍桌、咆哮會對在場護理人員造成某種程度干擾，並因要對話溝通，而造成預定行程延宕，但都不是因強暴、脅迫、恐嚇所致。