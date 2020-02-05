松山機場遺失物拍賣 輪椅300元標出

航空警察局台北分局今天舉辦機場遺失物拍賣活動，共計拍賣534件物品，其中以高價洋酒、數位相機和輪椅備受矚目，許多民眾攜家帶眷爭相搶標，全部拍賣所得將繳納至國庫。

民眾在機場遺失物公告半年未認領者，就會變成拍賣物品。台北分局今天上午在松山機場第三停車場舉辦「107年度上半年公務拾得物（無人認領）拍賣活動」，雖然天氣濕冷，但現場仍湧進超過上百名民眾參與搶標，氣氛熱絡。

活動拍賣物品共計534件，台北分局指出，包括高價酒類、相機、帽子、眼鏡、太陽眼鏡、手錶、保溫瓶、行動電源、衣物、圍巾及雨傘等物品，種類繁多。

許多拍賣物品都是10元起標，舉凡圍巾、小包、斗笠或是行動電源等物都在內；高價產品則以市價5折左右起標拍賣，像是洋酒、數位相機或電鍋等，其中有一台Sony數位相機起標價新台幣1000元，以4000元售出。

現場活動拍賣官由台北分局員警親自上陣擔任，逗趣拍賣話術炒熱活動氣氛，像是拍賣書籍就叫現場愛書人注意；拍賣輪椅則打趣說這是吉祥物，因為代表失主已經康復而不需用，起標價100元，最後以300元標售。

台北分局偵查隊副隊長張本和表示，往年機場遺失物多為日常用品居多，像是衣物、雨傘和保溫瓶等物品最常見，今天較高價物品則為洋酒和數位相機，另外還有少見的輪椅。

張本和說，過往最熱門的手機、筆記型電腦及平板電腦等拍賣物，則因個人資料保護法規定而無法拍賣，直接統一銷毀，今天全部拍賣所得將統一繳納至國庫。