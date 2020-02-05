酒後持鐵槌打死兄長 姊姊哭著訓斥弟弟「你要懺悔」

台南市仁德區同住透天厝的翁姓兄弟去年7月29日因口角，58歲弟弟酒後衝動持鐵槌打死66歲哥哥，檢方依家暴殺人罪嫌起訴弟弟，台南地院召開辯論庭，庭上詢及姊姊對刑期意見，「兩個人都是我兄弟」姊姊哭著訓斥弟弟說，她的心很痛，叫你不要喝酒，都講不聽，你要懺悔、你要懺悔。

同時是死者及凶嫌的姊姊內心很糾結，她和手足在法院審理時，已向合議庭法官請求從輕發落，給弟弟改過自新的機會。然而，姊姊日前重返命案現場打掃，目睹斑斑血跡，她不禁悲從中來，當場哭著訓斥弟弟「怎麼那麼殘忍？看到這邊噴血、那邊也噴血，到處都是血跡，你是卡到魔？叫你不要喝酒，都講不聽，還是被放符呀」。

翁姓兄弟目前沒工作，哥哥因大腿骨折已一段時間行動不便，睡在1樓房間，由弟弟打理生活所需。弟弟表示，與哥哥關係不好，不爽哥哥愛理不理，生活習慣不佳，當天酒後情緒上來，哥哥在睡覺，想教訓哥哥一下，他持鐵槌打了很多下，流了很多血。