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網傳武漢肺炎人狗互傳 林男遭調查局法辦

2020-02-05 12:27中央社 台北5日電

林姓男子在臉書散布武漢肺炎病毒可狗傳人、人傳狗，要民眾不能逗狗等訊息。調查局認為...
林姓男子在臉書散布武漢肺炎病毒可狗傳人、人傳狗，要民眾不能逗狗等訊息。調查局認為，林男涉嫌散布疫情假訊息，昨天以違反傳染病防治法將他約談到案偵辦。聯合報系記者劉學聖／攝影
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林姓男子在臉書散布武漢肺炎病毒可狗傳人、人傳狗，要民眾不能逗狗等訊息。調查局認為，林男涉嫌散布疫情假訊息，昨天以違反傳染病防治法將他約談到案偵辦。

調查局今天發布新聞稿指出，林姓男子1月間在臉書散布「此次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮市場進口的豺一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，狗傳狗，狗傳人。狗不生病，人生病，人生病又傳給狗，循環傳染」等訊息。

林男文章還指稱，「帶有這種病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，十米之內戴口罩沒有作用。所以，人們一定要遠離狗。養有狗的家庭要把狗拴在家中，不能逗狗了。」

案經調查局假訊息防制中心溯源，證實內容是由大陸人士散布，再經林姓男子轉貼至個人臉書流入台灣；彰化縣調查站昨天以涉嫌違反傳染病防治法約談林男到案，其他尚有多起散布疫情假訊息案積極調查中。

調查局表示，為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止有心人士刻意炒作，已於1月31日啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，全面戰疫。

新聞稿指出，為防止不實武漢肺炎疫情假訊息誤導民眾，致錯估疫情而延宕妥適醫療處置時間，甚至引發社會動盪，嚴重影響公共秩序，在尊重言論自由的前提下，調查局必將積極查辦任何散布武漢肺炎相關不實訊息，呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息，以免誤蹈法網。

傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。

武漢肺炎疫情假訊息

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