「小妖精、想咬一口」 華航機師性騷擾空姐判賠10萬元

華航機師張明初被指控對空姐性騷擾，曾說「讓人想咬一口」、「小妖精」等語，台北地方法院簡易庭判他應賠10萬元，他不服提上訴，合議庭今駁回上訴，張明初確定要賠空姐10萬元。

空姐提告主張，張明初擔任華航機師和飛行教官，2017年執勤完畢後搭機從曼谷飛往台北，途中張開口叫住她說「妳皮膚很白耶！輪廓也深，像你這樣的姿色在泰國可是國色天香，超級美女」。

另外，張明初一度動手捏空姐的制服，要求她「妳進去廁所，我有事情要跟你說」，她甩肩鬆脫後，張又想伸手碰她的臉部，指稱空姐眼下有小黑點。

空姐指出，張明初事後找客艙經理聊天，開口說「這個妹妹好可愛啊，很可口，很SEXY，讓人想咬一口」，又在她檢查客艙時說，「你這個小妖精挺厲害的嘛，把你們客艙經理也搞得心癢癢的啊」，她一狀告上法院，求償50萬元。

張明初抗辯，他沒有對空姐性騷擾，只是空姐眼角妝容有問題，出於同事情誼提醒而已；他也沒有對空姐言語性騷擾，當時他僅有跟客艙經理打招呼，不知道空姐有沒有在他身旁。

張明初向法官指出，空姐指控均非事實，他也自費測謊通過，但公司仍僅憑片面之詞就認定他性騷擾，認為公司調查受到干擾，沒有公正性。

簡易庭法官認為，根據相關證人證述，及華航性騷擾案件調查報告，顯見張明初確實有出言騷擾，且張自費測謊的問題內容定義不明，難以認定測謊結果足以採信，因此判他應賠償10萬元。

張明初不服提上訴，台北地院合議庭審酌後，認定原審判決沒有違誤，駁回張的上訴，全案確定。