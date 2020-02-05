兒子放沖天炮慘遭3鄰居活活打死 年邁父母獲賠464萬

桃園施姓男子不滿王姓鄰居中秋節烤肉放沖天炮嚇到他姪子，和哥哥、陳姓友人朝王的頭、肚子猛踹，打到他腹部大出血休克死亡，3人被依傷害致死罪判8年至8年10月徒刑；王的父母年邁喪子悲慟不已，依扶養、精神撫慰金求償815萬多元，法院判施等3人應賠償王父母共464萬多元，可上訴。

檢警調查，2018年9月23日中秋節前夕，施男（32歲）因不滿住在附近的王姓鄰居放鞭炮，先是上前口頭警告，未料後來疑似風向影響，王點燃的沖天炮又射向施一夥人，結果嚇到施年幼的姪子，施氣的和哥哥（34歲）、陳姓友人（35歲）再度找王理論。

當時雙方都有喝酒，講沒幾句就爆發激烈口角、肢體衝突，但王寡不敵眾，施等3人朝他拳打腳踢，猛踹王的頭部、腹部，導致王腸系膜裂傷併動脈破裂，腹腔大量出血有出血性休克，緊急被送往醫院搶救，仍在隔天凌晨1點多宣告不治。

檢方訊時，施、陳均坦承歐傷王，施的哥哥則說，自己朝王的臉打2下，見對方倒地也有朝頭部、腹部踢踹，檢方以施等明知腹腔有重要器官，重擊傷害恐致死，仍不違背其本意攻擊，依殺人罪嫌起訴。

法院審酌，施等和王僅因細故，就朝將王攻擊王致死，毫無法治觀念、恣意妄為，非但奪走他人性命，更造成家屬頓失親人，更嚴重危害社會治安，考量3人最終全數坦承，但未能和被害家屬和解，

法院審酌，王等主觀上應無殺人犯意，依傷害致死判處施男8年、傷害罪判2月，施的哥哥依傷害致死罪判刑8年2個月、傷害罪判3個月，另陳姓友人依傷害致死罪判刑8年10個月、傷害罪判3個月。

王的父母事後也提起刑事附帶民事求償，除了喪葬費、扶養費，以及精神撫慰金等，一共向3人求償815萬多元；對此，施男、陳男表示請求金額過高，施的哥哥則認為自己僅有打王的左臉、手臂，隨後就被妻子拉回，不清楚為何王會倒地。