防堵武漢肺炎疫情假訊息 調查局啟動「防疫專案」

受到武漢肺炎疫情影響，搭乘高鐵的旅客幾乎都戴上口罩。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，調查局為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止有心人士刻意炒作，故針對多起散布武漢肺炎假訊息案件進行調查，並自今年1月31日起，啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」全面戰疫，呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息，以免誤蹈法網。

有關肺炎疫情假訊息，經調查局假訊息防制中心溯源證實內容士由劉姓大陸人士散布，再經我國臉書林姓用戶轉貼至其個人臉書轉載流入我國；林已於昨日以涉嫌違反傳染病防治法約談到案，其他尚有多起散布疫情假訊息案積極溯源調查中。

此外，彰化縣調查站查獲，臉書林姓用戶散布「據最新研究發現，此次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮市場進口的豺─一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，狗傳狗，狗傳人。狗不生病，人生病，人生病又傳給狗，循環傳染。據試驗，帶有這種病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，十米之內帶口罩沒有作用。所以，人們一定要遠離狗。養有狗的家庭要把狗拴在家中，不能逗狗了。」

調查局強調，為防止不實武漢肺炎疫情假訊息誤導民眾，致錯估疫情而延宕妥適醫療處置時間，甚至引發社會動盪，嚴重影響公共秩序，並干擾我國疫情防治作業，在尊重言論自由之前提下，必將積極查辦任何散布武漢肺炎相關不實訊息，並呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息，以免誤蹈法網。