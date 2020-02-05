影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

嘉義地檢署今天上午10時在地檢署前廣場，執行日前查扣的麥拉倫、保時捷等3輛跑車變價拍賣，其中最受矚目的麥拉倫跑車，由住北部張姓男子以763萬元得標，檢方認為拍賣價不錯，和預期差不多。

嘉義地檢署日前偵辦台商吳承霖地下匯兌案，查出林男等人涉嫌境外架設博弈網站，分批匯回39億元賭金，檢方查扣林男所有麥拉倫、保時捷等3輛跑車，上月公告拍賣底價，今天上午9點公開展示，10點由嘉義地檢署檢察官吳明駿主持拍賣。

首先拍賣白色敞篷式保時捷，款式BOXSTER GTS 4，有2015年1月出廠證明，200萬起標，最終由1號李姓競標者以250萬成交，他隨即到銀行匯款，並強調是買給妻子的禮物。

2016年10月出廠的紅色保時捷，款式為718CAYMAN 4，215萬起標，最後由8號邱姓競標者以240.5萬成交。

2018年3月出廠藍色敞篷式麥拉倫跑車，款式是570S Spider 4，上掀式車門，650萬起標，經多人來回競標，最後由來自北部9號張姓競標者以763萬成交。