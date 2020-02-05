「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

樂團「五月天」貝斯手瑪莎的母親李紫涵，懷疑丈夫張茂樹和吳姓女子關係曖昧，透過臉書散布丈夫與吳婦有不正常關係的言論，被依加重誹謗罪嫌起訴。一審認定不構成犯罪，判她無罪，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，李女無罪確定。

李紫涵被控2017年4月兩度向臉友發文稱「我生病了妳也知道，卻乘機來勾搭我老公」、「我擔心那些債權人會要她找保證人，她才會來勾我老公，設局」、「我視她是朋友她卻作出禽獸行為」、「老公的錢也全被我沒收了，現在每天只給他1千元吃飯，她要的話繼續借她玩」等，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴。

一審審理時，李紫涵承認以臉書私訊相關內容給張姓、王姓臉友，也到另一名郭姓男子的辦公室談及相關內容，但否認誹謗犯行，她辯稱，只是想詢問吳女的財務狀況如何，因擔心張茂樹被騙簽本票，且是個別以臉書私訊給臉友，沒有散布於眾。律師也替李女辯護指出，當時李女因胃癌開刀、住院化療，化療結束後，發現張茂樹與吳女有聯絡，因擔心才去尋求朋友協助，希望吳女不要再繼續接觸張茂樹。

一審認為，李紫涵LINE吳婦「我跟他們發布妳勾搭我老公，還牽扯到金錢」、「兩狗男女的對話赤裸裸的現在大家面前被當笑話看，可恥！」。不過，李紫涵沒和臉友以外的人傳述內容，判她無罪。

高院開庭期間，李紫涵指出，檢察官指她的言論與公益無關，但這明明涉及公共利益、社會價值，對方約老公夜遊，甚至半夜12點都還在約，丈夫「不堪折騰」，另表示她和吳女是10多年的朋友，但這10年來看過對方攀搭過2個有婦之夫，還索分手費，她擔心自己的家庭，因此才向其他人詢問吳女的狀況，詎料臉友和對方是同夥的，甚至威脅「妳的兒子很多錢可以賠償」。