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不畏疫情搶標 行政執行署今拍出5500萬

2020-02-04 22:22聯合報 記者王聖藜／即時報導

法務部行政執行署所屬各分署今天舉行農曆年節後首次「123聯合拍賣」，未受武漢疫情影響，各分署的拍賣物件吸引民眾戴口罩競標，一日下來合計拍定5547萬7992元。

行政執行署晚間說，感謝民眾配合量測體溫、戴口罩參與。

行政執行署說，今天拍賣的不動產主要有新北分署拍定新北市板橋區、鶯歌區、五股區等地土地，拍定金額為3765萬餘元；桃園分署拍定桃園市桃園區、復興區、蘆竹區等地土地，拍定金額358萬餘元；台中分署拍定台中市中區土地，拍定金額為500萬元。

另，嘉義分署拍定嘉義縣民雄鄉土地，拍定金額為414萬餘元；宜蘭分署拍定宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪區、萬里區、基隆市中正區等地土地及建物，拍定金額為376萬元，不動產拍定金額總計5426萬6742元。

此外，各分署拍賣動產拍定金額總計121萬1250元，包含台北分署的太陽眼鏡、服飾、圍巾、皮帶、手套、新娘頭飾、耳環、胸針、項鍊、手環、戒指、襪子、鈔票皮夾、內搭褲、鞋子、運動服、指甲貼、扇子、水壺提袋等物品，拍賣價金為12萬餘元。

也有士林分署的1部賓士汽車，包包、飾品、女裝、茶杯等物品，拍賣價金為72萬餘元。

桃園分署也拍定汽車、護手霜、除臭劑、護目鏡、衣櫃、床墊、電風扇、仿青銅器擺飾、酒等物品，拍賣價金29萬餘元。

口罩嘉義

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