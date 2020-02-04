轉貼留言質疑蘇嘉全存款挨告 檢方說那是可受公評之事

基隆市余姓男子去年在臉書轉貼時任立法院長蘇嘉全，針對財產申報聲明新聞網頁截圖，及他名網友「哇！公款入私帳，這算公然貪汙吧？」留言，被蘇控告涉嫌妨害名譽。基隆地檢署偵結，認定余僅表達疑問，非指蘇貪汙，且蘇財產申報屬可受公評之事，處分不起訴。

檢警調查，余男去年9月底在個人臉書網頁，轉貼魏姓網友張貼在「業力引爆」粉絲網頁，內容含有「哇！公款入私帳，這算公然貪汙吧？這還滿民進黨的」等文字，及「蘇嘉全聲明 財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」新聞網頁截圖，被蘇控告妨害名譽。

余男辯稱，他常在臉書分享一些事，記得當時看到該則貼文有1、200分享，就也按分享到自己臉書網頁，供好友閱覽，並沒有查證內容是否屬實。

檢方認為，余分享文章時雖未查證蘇嘉全聲明，「財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」是否屬實，但因他僅一般民眾，對媒體報導不負再予查證義務。