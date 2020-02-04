獨生女教唆男友逆倫「殺媽」恐逃亡 裁定延押2個月

高雄市19歲鄭姓女子不滿情路受父母阻擋，去年三番兩次教唆21歲韓姓男友「殺爸媽」，兩人密謀趁鄭母赴大社金龍果菜市場買菜時下殺手，鄭母遭韓男用利刃刺猴慘死。涉嫌教唆殺害直系血親尊親屬、殺人重罪的鄭女、韓男遭橋頭地檢署求處重刑，在押的兩人羈押期將滿，聲請具保停押，但橋頭地院昨天裁定延押2個月。

韓男、鄭女在法院訊問時均坦承犯行，在羈押期滿前，雙雙聲請具保停押。橋頭地院審理，認為兩人違悖孝道人倫，社會難以容忍，又是死刑、無期徒刑或最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，且在他們對話曾談到，「我就一直躲不讓警察發現，我們夫妻快跑」等內容，無法排除兩人高度潛逃風險。

鄭女、韓男在先前開庭時，表示「知道錯了」，韓有在看守所寫悔過書，當庭呈給審判長閱覽。辯護律師請求，將兩人送凱旋醫院進行精神鑑定。

合議庭認為，韓、鄭的精神鑑定報告結果還沒出爐，全案又定在本月17日進行言詞辯論，在還沒審結的情況下，若兩人未到庭就無法進行審判程序；為讓後續審判程序順利進行，橋頭地院認為，有羈押必要，駁回兩人具保停押聲請，昨天裁定從2月10日起，延押兩個月，可抗告。

駭人的大社命案發生在去年7月間，檢警追查才發現，是死者獨生女教唆男友狠下殺手。起訴指出，鄭女、韓男前年開始交往，但因女方家長管教甚嚴，兩人約會時間少，鄭女萌生不滿，想要「殺爸媽」，教唆男友動手殺害母親，甚至在韓男殺意動搖時，威脅「我看我們不用試婚紗了」、「不然我們就分手」，兩人密切討論行凶計畫。

熟知鄭母買菜路線的韓男，提早躲藏在果菜市場停車場，下手刺殺後，隨即帶著陪同鄭母買菜的鄭女逃逸。