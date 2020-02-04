警員助查車籍資料變幫忙討債 判2年緩刑、罰2萬

嘉義市警局第一分局吳姓員警，2年前透過警政署車籍資訊系統，幫友人查洪姓男子車籍資料，間接助他人向洪討債，沒想到洪男因案被彰化警方逮捕，發現洪手機有「警政車籍資料圖片」，轉報嘉義地檢署偵查起訴，嘉義地院判吳犯洩漏國防以外秘密罪，處有期徒刑2個月丶緩刑2年，支付公庫2萬元。

嘉義市警局第一分局表示，吳姓員警事發後已調離現職，吳表示雖尚未收到判決書，但對當時行為悔悟、尊重法院判決。

吳姓員警2年前在分局受理各項報案、勤務服務，4月間接獲丁姓友人來電，指疑遭某車跟蹤、請吳協查車籍資料，吳員當晚6時許，以公務用電腦登入警政署車籍資料系統，得知該車為洪男所有，即以拍照方式將車籍資訊傳給丁男。

丁男獲資訊後，將訊息轉傳林姓女子，幫助林女向洪男催討賭債，林催討債務過程也傳圖片告知洪，不料洪男因詐欺案被彰化警方逮捕，偵辦過程檢視電話資訊、發現相關車籍圖片，報請嘉義地檢署調查後向法院申請簡易判決。