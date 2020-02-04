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黨產會追徵大孝大樓7.8億元 法院裁准停止執行

2020-02-04 18:17聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，去年對國民黨追徵7.8億多元，國民黨不服向法院聲請停止執行，台北高等行政法院認為本件金額頗鉅，日後若進行賠償，國家將負擔過重，且停止執行對公益尚無重大影響，今裁准停止執行追徵7.8億多元，可抗告。

黨產會去年5月間決議，認定國民黨以違反法令等悖於政黨本質及民主法治原則方式，取得台北巿中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓）及其坐落土地並已移轉他人，追徵其價額共計7億8275萬8715元。

國民黨不服提起撤銷訴訟並聲請停止執行。北高行去年7月23日開庭調查。合議庭審理後，認為原處分關於執行追徵房地價額，將對國民黨造成難於回復的急迫損害，且經利益權衡後，停止該部分的執行，對公益尚無重大影響。

法院指出，原處分所追徵的價額達7億8275萬8715元，金額頗鉅，黨產會得據此為執行名義而依法移送強制執行，國民黨遭變價處分予他人的財產將無從或難於回復，而僅得於日後以金錢予以賠償。

又為避免日後若進行金錢賠償程序時，國家將負擔過重的金錢支出，並致社會資源的無謂耗費，原處分追徵房地價額部分，將致其有難於回復損害的急迫情事。

原處分已認定房地為國民黨不當取得的財產，但因已移轉他人而無法返還，僅得對國民黨的其他財產追徵其價額。而國民黨的財產除了黨費、政治獻金、競選經費的捐贈、競選費用補助金及其孳息者外，均被推定為不當取得的財產，非有正當理由或經黨產會同意，依法不得自由處分。

故被追徵價額的其他財產，除被舉證非屬不當黨產外，均發生限制處分的效力，已足以確保日後黨產會於本案訴訟勝訴後，對於國民黨追徵財產的實益，亦足以規制國民黨脫產。

再權衡公益、私益因素的權重情形，原處分追徵高達7億8275萬8715元財產的執行，以國家預算規模，該金錢債權即使有全部或一部未被滿足，其對公益影響有限；但就私益而言，國民黨政黨所受組織無法存續的威脅，卻是相對的嚴重。

因此，原處分關於此部分縱使停止執行，對公益尚無重大影響，應予准許聲請。

黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，去年對國民黨追徵7.8億多元，國民黨不服向法院...
黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，去年對國民黨追徵7.8億多元，國民黨不服向法院聲請停止執行，台北高等行政法院今裁准停止執行追徵7.8億多元，可抗告。圖／報系資料照片
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國民黨黨產會政治獻金

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