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羅淑蕾被爆跟團「耍大牌」 她求償200萬雙方有意和解

2020-02-04 18:16聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

前立委羅淑蕾跟團到加拿大旅遊，事後被同團的蔡姓女子抱怨她集合不準時，還因她和友人不想去就更改既定行程，質疑「耍大牌」。羅淑蕾喊冤，並提告蔡女妨害名譽罪嫌，檢方處分不起訴；羅淑蕾提民事訴訟，要求蔡女賠償200萬元並道歉，台北地方法院今天開庭，雙方均委任律師出庭，蔡女律師指出，蔡女僅是針對旅行社發言，並非針對羅個人；雙方均有和解意願，法官諭知蔡女律師再陳報和解方案。

蔡女2017年找媒體投訴，羅淑蕾和朋友等21人參加旅行社行程，和蔡女一行10人併團，但羅淑蕾仗著人數多，又有「前立委」身分加持，行程常常得配合羅淑蕾一行人。她指出，第4天行程是加拿大阿岡湖獨木舟，羅淑蕾等人卻覺得太危險而不願意參加，最後只好取消；第9天在波士頓鴨子船也因為羅淑蕾等人集合不準時，害得其他團員等到晚上9點才吃晚餐。

羅淑蕾事後開記者會反駁，認為當時親眼看到有人從獨木舟摔落水，也沒有救生員，才覺得危險，要求導遊換行程；她也從未讓其他團員等待，更沒有耍大牌，並依妨害名譽罪嫌提告蔡女。

檢方勘驗相關畫面，認為蔡女僅投訴抱怨行程受影響，並沒有口出惡言，或講出貶損羅淑蕾的話語，認為罪證不足，處分不起訴；羅淑蕾不服，向法院聲請交付審判。

民事部分，羅淑蕾向蔡女求償並要求登報道歉，台北地方法院今天開庭，羅淑蕾、蔡女均委任律師出庭，羅的律師指出，羅認為有和解可能，但希望對方先提出方案再行溝通協調。

蔡女律師指出，當初是電視台主動採訪她，且蔡女的言論內容是針對旅行社而非羅淑蕾，和解方案仍要和當事人討論再陳報法院。法官庭末諭知3月10日再開庭。

羅淑蕾。本報資料照片
羅淑蕾。本報資料照片
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羅淑蕾旅行社妨害名譽

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