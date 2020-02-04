性侵被害人不用到法庭詰問違憲？北律：侵害被告防禦權
一名男子犯性侵案被判刑定讞，但認為被害人沒有到庭接受交互詰問，侵害他的防禦權，聲請釋憲。大法官今天召開說明會，邀集相關機關、專家學者表示意見。台北律師公會律師羅士翔指出，證人詰問是被告最基本的防禦權，若讓被害人不用到法庭接受詰問，有侵害被告權益、違憲之虞。
羅士翔表示，依照大法官題綱中聲請人陳述指出，聲請人連對方、告他的人是誰均不清楚，因被害人沒有出庭，只有提出書證，彷彿在秘密證人指證下就被成罪，認為此部分嚴重侵害他的訴訟權益。
他說，台北律師公會認為性侵害防治法第17條第1、2款有高度違憲可能性，因為條款上要件過於寬鬆，各法官適用上也不一致，且讓書證取代人證。
羅士翔說，在法庭上對證人直接詰問是被告「最基本」的防禦權，而在憲法解釋上，應該公平對待被告及被害人兩造，讓被害人可以不用到法庭上接受詰問，有侵犯被告在憲法保障的對質詰問權。
他也認為，現行實務上被害人證述不能作為認定有罪的唯一證據，應該要有其他的補強證據，這是基本的，因此「補強法則」與大法官提出的提綱無關。羅士翔說，證人到法庭上接受對質詰問，對被告來說是基本權利保障，不能因有「補強法則」存在，就可以取代對質詰問權，且性侵害防治法第16條同樣基於保障對質詰問權，有提出相關替代措施，要適用的話應優先適用第16條，而非用第17條以書證取代人證。
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