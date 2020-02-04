性侵被害人不用到法庭詰問違憲？北律：侵害被告防禦權

一名男子犯性侵案被判刑定讞，但認為被害人沒有到庭接受交互詰問，侵害他的防禦權，聲請釋憲。大法官今天召開說明會，邀集相關機關、專家學者表示意見。台北律師公會律師羅士翔指出，證人詰問是被告最基本的防禦權，若讓被害人不用到法庭接受詰問，有侵害被告權益、違憲之虞。

羅士翔表示，依照大法官題綱中聲請人陳述指出，聲請人連對方、告他的人是誰均不清楚，因被害人沒有出庭，只有提出書證，彷彿在秘密證人指證下就被成罪，認為此部分嚴重侵害他的訴訟權益。

他說，台北律師公會認為性侵害防治法第17條第1、2款有高度違憲可能性，因為條款上要件過於寬鬆，各法官適用上也不一致，且讓書證取代人證。

羅士翔說，在法庭上對證人直接詰問是被告「最基本」的防禦權，而在憲法解釋上，應該公平對待被告及被害人兩造，讓被害人可以不用到法庭上接受詰問，有侵犯被告在憲法保障的對質詰問權。