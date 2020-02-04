連撞2車酒測值高達1.09 警察酒測少個動作他獲判無罪

桃園林姓男子連撞2輛車落跑，警方上門測得呼氣值每公升1.09毫克，林被依公共危險送辦、起訴，但他喊冤沒酒駕「是回家才喝高粱」；法院查，林自稱晚上6點30分喝酒，警方酒測時間為6點42分，顯然未隔15分鐘也沒讓林漱口，酒測過程也無錄影，執法過程有瑕疵，判處林無罪，可上訴。

檢方起訴指出，林男去年1月10日晚上6點多，酒後開車經中壢區中北路，與黃姓男子駕駛的小貨車擦撞，林竟下車和黃說「我沒時間跟你盧半小時」隨即離去，開到普慶路又撞到張姓女子開的自小客車，但林沒下車直接走人，警方晚間6點42分找到林住家，對他測得呼氣值每公升1.09毫克。

林辯稱，車禍時沒喝酒，是晚上6點半回家才喝150CC的58度高粱酒。林的辯護人說，員警對林酒測時間，距離他喝完酒未相隔15分鐘，且沒有全程錄影，認為警方酒測程序有瑕疵，且事故地均為易發生車禍地點，僅一般常見事故型態，不能因林短時間內擦撞2車，就直接認定他有酒駕。

法院查，林自稱晚間6點30分喝酒，警方酒測時間為6點42分，可能有酒後未達15分鐘疑慮，另經向承辦的宋姓警員函調酒測時錄影檔案，宋則表示因秘錄器電力不足沒有錄影，可見酒測過程違反規定。

法院認為，林酒後未達15分鐘又在未漱口下施測，難排除測得的數值有被口腔內殘留酒精影響導致誤判的可能，加上無法藉由錄影，驗證本件有無依規定間隔15分鐘後讓林漱口，因此，認定應排除該酒測數值的證據力，致使警方就此類案例心生警惕，注意日後辦案應確實踐行法律程式規定。