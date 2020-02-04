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夫婦提領百萬買地 警方擔心遭詐到場關心還護送

2020-02-04 15:33聯合報 記者邱奕能／即時報導

高雄市警察局林園分局上月接獲郵局報案，有一對黃姓老夫婦要提領大筆現金，中庄所唯恐出意外派遣員警到場關心，耐心細問後確認夫婦的確是要拿來購買土地，未有遭受詐騙可能後，護送他們返家。

警方表示，上月30日將近中午時，林園警分局中庄派出所員警報案，在轄區內郵局有一對黃姓老夫婦要提領200萬現金。

經員警到場了解後，得知原來是黃姓夫婦要用這筆錢到農會購買土地，警方確認黃2人未有被詐團欺騙嫌疑後，主動護送2人。

林園警分局員警到郵局關心提領百萬的夫婦。記者邱奕能 / 翻攝
林園警分局員警到郵局關心提領百萬的夫婦。記者邱奕能 / 翻攝
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郵局警察詐騙

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