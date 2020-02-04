影／南投青農網路散布「全家中標」 武漢台商控妨害名譽

南投市務農的陳姓男子在1日時從私人手機LINE群組內發現，有親友上發布一段南投市某位從大陸湖北武漢返台的台商的疫情訊息，陳發現後將該訊息轉貼在南投的地方臉書社團內，並將該台商位於南投市的住處地址以諧音方式公布出來，還寫下「確定傳染肺炎、全家都中標」等文字，引發當地居民恐慌，遭控的台商已提出妨害名譽、違反個資法告訴，刑事局中打也在昨天通知陳到案，並依傳染病防制法、社維法等罪，函送南投地檢署偵辦。

刑事局中打第五隊調查，陳姓男子（30歲）在南投市務農，陳1日在手機通訊軟體LINE的私人群組，發現一段有關南投市武漢台商的未證實疫情訊息後，將該訊息轉貼在南投市的地方臉書社團分享，內容約略以「有南投市某地址之人自大陸武漢回來並確定傳染肺炎，且全家均已感染」等語描述，陳還故意將地址寫錯，但以諧音的方式呈現，不過因有確切的門牌號碼，當地居民馬上聯想到是某名經營餐飲店的台商，造成該名台商困擾。

訊息在臉書社團發布後，居民人心惶惶，台商因經營餐飲店也備受困擾，趕緊自拍照片，上網澄清，並向警方提出妨害名譽、違反個資法告訴。刑事局中打昨天上午11時許，循線通知涉案的陳姓男子到案，陳辯沒有惡意。全案認定陳涉嫌違反傳染病防治法、社會秩序維護法、妨害名譽、個人資料保護法等罪，函送南投地檢署偵辦。