台北市區競速飆車撞死3人 謝亞軒判關12年定讞

男子謝亞軒前年在下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分別駕駛2輛車競速，謝開車衝進騎樓撞死黃姓資源回收夫婦、謝姓大樓保全等3人，被羈押迄今，一審判謝13年、黃11年徒刑，二審改判謝12年、黃6年徒刑。最高法院駁回謝的上訴定讞，黃佑呈部分則撤銷，發回高院更審。

謝亞軒前年10月11日傍晚駕駛租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈開的白色轎車，競速從台北市「小巨蛋」旁的健康路一路狂飆，再右轉南京東路四段，謝為閃避安全島、水漥，車子失控衝進騎樓，當場撞死保全員、從事資源回收的一對夫婦共3人。

謝亞軒對被控飆車害命不服，只承認刑度較輕的過失致死罪，不承認公共危險致死罪。一審重判他13年徒刑，黃佑呈則判11年徒刑；高院審理時，謝亞軒稱計畫未來能賠償被害人各500萬元，並說年輕不懂事，會用餘生盡力彌補錯誤；黃佑呈則說小孩才1歲，想賠罹難者各100萬元。