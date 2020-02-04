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查驗員遭貨櫃擠死 貨運公司上下都有刑責

2020-02-04 14:14聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

貨運公司林姓拖車司機在基隆港碼頭作業時，不慎碰撞堆疊的貨櫃，造成正在查驗貨櫃的陳姓男子，慘遭貨櫃擠壓致死。檢方認為，除了林姓司機涉嫌犯罪，貨櫃公司及吳姓負責人、張姓經理人、林姓調度員也涉刑責。

檢方考量4嫌並無前科，犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成和解，認以緩起訴處分為適當。緩起訴期間為1年，林姓駕駛須向公庫支付6萬元，林姓調度員支付3萬元，吳姓負責人1萬元，張姓經理人須參加法治及生命教育課程3小時；貨運公司也須支付公庫3萬元。

檢警調查，林男2018年4月23日下午開拖車，駛進基隆港西19號碼頭5A重櫃區時，因貨運公司林姓調度員將機車停放在車道左側，造成林姓司機轉彎時，不慎撞及一旁的貨櫃。

意外發生時，陳姓、謝姓男子正在貨櫃夾縫間查驗貨櫃，兩人被位移的貨櫃擠壓受重傷，陳送醫不治。

檢方指出，拖車作業時，貨運公司林姓調度員和張姓經理人均應注意維持貨櫃作業區車道暢通，但張任由林姓調度員將機車停在車道左側，導致意外發生。

檢方認為，林姓司機的吳姓雇主應依碼頭裝卸安全衛生設施標準規定，負責監督勞工作業安全，但吳在有車輛出入導致事故之虞的工作場所，未進行貨櫃查驗作業時應設置交通引導人員等預防措施，也有責任。

貨運公司林姓拖車司機在基隆港碼頭作業時，不慎碰撞堆疊的貨櫃，造成陳姓貨櫃查驗員慘...
貨運公司林姓拖車司機在基隆港碼頭作業時，不慎碰撞堆疊的貨櫃，造成陳姓貨櫃查驗員慘遭貨櫃擠壓致死。檢方認為，貨運公司林姓駕駛、吳姓負責人、張姓經理人及林姓調度員均涉刑責。記者邱瑞杰／攝影
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基隆港碼頭車道

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